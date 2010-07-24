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Balyoz'dan aranan Korgeneral Özarslan, Başbakan'ı karşılamadı

Başbakan'ın Bingöl ziyaretinde, kendisini karşılayanlar arasında Korgeneral Özarslan yer almadı.

24 Temmuz 2010 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan'ın 12 Eylül referandumu öncesi gerçekleştirdiği Bingöl ziyareti kapsamında kendisini karşılayanlar arasında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Özarslan yer almadı. Balyoz soruşturması kapsamında hakkında tutuklama emri çıkarılan isimler arasında yer alan Korgeneral Özarslan, 8 Mart'taki Elazığ depreminde gösterdikleri çaba nedeniyle Başbakan'ın sarılarak teşekkür etmesiyle de gündeme geldi.

Başbakan Erdoğan, 12 Eylül referandumu öncesi gerçekleştirdiği Bingöl ziyaretinde, kendisini karşılayanlar arasında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan'ın yer almaması dikkat çekti.

Korgeneral Özarslan'ın ismi, dün (23 Temmuz 2010) akşam saatlerinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda, haklarında yakalama emri çıkarılan emekli-muvazzaf 102 kişilik liste arasında yer alıyor.


Özarslan'a sarılarak teşekkür


Korgeneral Özarslan, 8 Mart'ta Elazığ'da gerçekleşen depremin ardından deprem bölgesine sivil savunma ekiplerinden önce ulaşarak müdahelede bulunmuş, bu müdahelesiyle birçok vatandaşın hayatını kurtarmış ve vatandaşlarla yakından ilgilenmişti.

Deprem sonrası bölgeyi ziyaret eden Başbakan Erdoğan, Korgeneral Özarslan'a çabalarından dolayı sarılarak teşekkür etmiş, bu fotoğraf gazete ve televizyonlarda yer almıştı.


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