Balyoz'dan aranan Korgeneral Özarslan, Başbakan'ı karşılamadı

T24 -

Özarslan'a sarılarak teşekkür

Başbakan Erdoğan, 12 Eylül referandumu öncesi gerçekleştirdiği Bingöl ziyaretinde, kendisini karşılayanlar arasında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan'ın yer almaması dikkat çekti.Korgeneral Özarslan'ın ismi, dün (23 Temmuz 2010) akşam saatlerinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda, haklarında yakalama emri çıkarılan emekli-muvazzaf 102 kişilik liste arasında yer alıyor.Korgeneral Özarslan, 8 Mart'ta Elazığ'da gerçekleşen depremin ardından deprem bölgesine sivil savunma ekiplerinden önce ulaşarak müdahelede bulunmuş, bu müdahelesiyle birçok vatandaşın hayatını kurtarmış ve vatandaşlarla yakından ilgilenmişti.Deprem sonrası bölgeyi ziyaret eden Başbakan Erdoğan, Korgeneral Özarslan'a çabalarından dolayı sarılarak teşekkür etmiş, bu fotoğraf gazete ve televizyonlarda yer almıştı.