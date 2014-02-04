'Balyoz davasında ikinci kez 'yeniden yargılanma'ya ret

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın bir köşe yazısında, "Kendi ülkesinin milli ordusuna kumpas kuranlar" ifadeleri ve 20 Ocak tarihli TÜBİTAK görevlilerinin hazırladığı raporun ardından birçok Balyoz sanığı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılama için başvurdu. Ancak mahkeme yeniden yargılama talebini reddetti.

Bunun üzerine sanık avukatlarından Hakan Tunçkol, "Ret kararında imzası olan hakimler Aytekin Özanlı ve Savaş Çelik'in yargılama sürecinde yer aldı' diyerek itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, avukatı haklı buldu ve daha önce verilen kararın kaldırılmasına hükmetti. Üst mahkeme, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'yeniden yargılama talepleriyle ilgili" yeni bir karar vermesi için farklı 3 hakim görevlendirdi.

Yeni hayet kuruldu

Oluşturulan yeni heyette, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökmen Demircan, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hakimi Nalan Can ve İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hakimi Abdullah Öztürk yer aldı.

2. kez reddedi

Yeni kurulan heyet, önce savcı Naci Kanık'tan talebe ilişkin mütalaasını sordu. Savcı Kanık yeniden yargılamanın reddedilmesi yönünde mütalaa verdi. Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların yeniden yargılama talebini oy birliği ile reddetti.