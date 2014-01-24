Balyoz'da 'yeniden yargılanma talebi' reddedildi



Balyoz Davası sanıklarının yeniden yargılanma talebi, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy birliğiyle reddedildi.

Balyoz Planı davasında yargılanan bazı sanıklar, avukatları aracılığıyla yeniden yargılama için İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme heyeti, söz konusu talebi oy birliğiyle reddetti.

Başdanışman 'kumpas' demişti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan, "Orduya kumpas kuruldu" açıklaması yapmıştı.

Yalçın Akdoğan, 24 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan yazısında şu şekilde ifadeler kullanmıştı: "Kendi ülkesinin milli ordusuna, kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olmayacağını, amaca ulaşmak için her yolu mubah görenlerin nasıl hastalıklı anlayışlar ürettiğini..."

Bu açıklamanın ardından "Ergenekon", "Balyoz" ve şike davasında yeniden yargılanma tartışmaları yaşanmıştı.