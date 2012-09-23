Balyoz'da yeni tutuklamalar

Balyoz Davası'nda haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 muvazzaf asker çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kararın okunduğu sırada fenalaşarak bayılan komutanlardan biri ambulansla hasteneye kaldırıldı.

Balyoz Davası’nda tutuksuz yargılanırken hapis cezası alarak haklarında yakalama kararı çıkartılan sanıklar teslim olmak için sabah saatlerinde Merkez Komutanlığı’na gitti. Daha sonra Merkez Komutanlığı'na ait bir minibüslerle ayrı ayrı adliyeye getirilen toplam 9 muvazzaf asker tutuklandı. Son olarak Tuğgeneral Suat Dönmez, Albay Mahmut Sevinç, Albay Fahri Yavuz Uras, Albay Erdinç Altıner, Albay Erdoğan Koçoğlu ve Albay Ergin Kılıç nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıktı. Çıkarıldıkları mahkemede yakalama kararları yüzlerine okunan sanıklar tutuklandı. Bu sırada tutuklu komutanlardan biri fenalaşarak bayıldı. Bayılan komutan tekerlekli sandalyeye ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Diğer 5 tutuklu Merkez Komutanlığı’na ait minibüsle Hasdal Cezaevine götürüldü. Daha önce de 3 asker tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.