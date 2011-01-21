Balyoz'da yeni belgeler ve Pınar Doğan ile Dani Rodrik'in cevabı

T24- Askeri casusluk soruşturması kapsamında Gölcük’teki Donanma Komutanlığı’nda bulunan belgelere göre Yarbay Erhan Kubat koordinatörlüğünde dört camiyi paylaşan Balyoz timlerinin Eyüp Sultan ve İsmailağa camilerine saldırı planını riskli bulduğu iddia edildi. Belgeler arasında Annan Planı gündemli 5 Nisan 2004 tarihli MGK toplantısının tutanaklarının da yer aldığı öne sürüldü. Belgeler, Balyoz davasının bir numaralı sanığı eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, kızı Pınar Doğan ve damadı Dani Rodrik tarafından tepkiyle karşılandı. Doğan ve Rodrik, “cdogangercekler.wordpress.com” adresli bloglarında belgelerin sahte olduğunu söyledi.



Taraf gazetesinin haberine göre, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ele geçirilen yeni Balyoz belgeleri, darbeye zemin hazırlamak amacıyla bombalı saldırı düzenleme planlarında İstanbul’un kalabalık camilerine özel ilgi gösterildiğini ortaya çıkardı. Belgelere göre, Fatih ve Beyazıt camilerini hedef alan ‘Çarşaf’ ve ‘Sakal’ planlarının yanı sıra Eyüp ve İsmailağa camileri de hedefe konmuş.

Bu camilere, en kalabalık olduğu cuma namazı saatlerinde saldırılmasını öngören planlama çerçevesinde, Jandarma Kurmay Yarbay Erhan Kubat “Grup koordinatörü” sıfatıyla görev paylaşımı yapmış. Belgelere göre, en düşük rütbeli görevlinin yüzbaşı olduğu görevlendirme çizelgesi uyarınca faaliyete başlayan 11 kişilik ekip, Fatih, Beyazıt, Eyüp ve İsmailağa camilerini ve çevresini inceleyerek krokiler çizip ayrıntılı raporlar hazırlamış. Ancak, hedeflerin ayrıntılı keşiflerini yapan ekipler çalışmaları sonucunda söz konusu camilerin “faaliyetleri” için uygun olmadığına karar verdi.

Gözlemlerini raporlaştırdılar

Donanma’dan ele geçirilen belgelere göre gözlem ve keşif çalışmaları için oluşturulan görevlendirme çizelgesinde ekip liderleri Binbaşı Hüseyin Özçoban (Beyazıt), Yüzbaşı Hüseyin Topuz (Fatih), Binbaşı Ahmet Hacıoğlu (İsmailağa) ve Binbaşı Hakan Sargın (Eyüp) olarak tesbit edildi.

Bu görevlendirmenin ardından ekipler camiler üzerinde çalışmaya başlıyor. Camilerin konumunu, fiziksel yapılarını ve çevresindeki binaları, işyerlerini ve kaçış yollarını inceleyen ekipler, gözlemlerini “Keşif sonuç raporu” ve “Gözlem formu” başlıkları altında raporlaştırıp grup koordinatörlerine iletmiş.

Kıyafetimiz dikkat çekti

Belgelere göre İsmailağa Camisi’nden, Binbaşı Ahmet Hacıoğlu’nun liderliğinde Yüzbaşı Kahraman Dikmen, Yüzbaşı Ali Demir ve Yüzbaşı Cüneyt Küsmez’den oluşan ekip sorumluydu. Küsmez ve Dikmen cami ve çevresinde yaptıkları incelemelerin ardından hazırladıkları gözlem formunda görev tanımlarını “İrticai gruplardan İsmailağa Cemaati’nin toplandığı ve merkezi durumunda bulunan bu caminin tarikat mensuplarının hareketlerinin izlenmesi ve yoğunluk zamanlarının tespit edilmesi” olarak açıklıyor. Gözlemleri sırasında herhangi bir olayla karşılaşmadıklarını belirten Küsmez ve Dikmen, buna rağmen cemaat mensuplarının birbirini tanımaları ve kıyafetlerinin farklı olması nedeniyle faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini ifade ediyor.

Bu arada Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubesi’nde 6 Aralık’ta yapılan aramada bulunan belgeler arasında 5 Nisan 2004 tarihli MGK toplantısının tutanakları da çıktı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığındaki toplantıda Annan Planı’nın Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta oylamaya sunulacağı referandum konuşuldu. Milliyet gazetesinin habeine göre tutanaklar Balyoz davasıyla ilgili olduğu değerlerilerek İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen belgeler arasında yer aldı.

13. klasörün 63 ila 117. sayfaları arasındaki tutanaklara göre; toplantıda söz alan ve görüş bildiren siviller: Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Gül, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Uğur Ziyal, Büyükelçi Ertuğrul Apakan. Askerler: Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Aytaç Yalman, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Özden Örnek, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Halil İbrahim Fırtına, Jandarma Genel Komutanı Org. Şener Eruygur, Genelkurmay 2. Başkanı Org. İlker Başbuğ.



Dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın hazırladığı plan, 24 Nisan 2004’te Kıbrıs’ta Türk ve Rumların oylamasına sunuldu.

Kıbrıs Türkleri’nin evet oyu vererek kabul etmelerine rağmen Kıbrıs Rumları’nın hayır oyu vermesi nedeniyle plan hayata geçirilemedi.

5 Nisan 2004’te Çankaya’da yapılan MGK, 4 saat 20 dakika sürmüştü. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in başkanlığındaki toplantı sonrasında yapılan açıklamada MGK’da Kıbrıs konusunun görüşüldüğü duyurulmuştu.



Doğan ve Rodrik: Bu belgelerde de zamanlama çelişkileri bulduk



Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ortaya çıkan Balyoz davasına ilişkin belgeler, Çetin Doğan’ın kızı Pınar Doğan ve damadı Dani Rodrik tarafından tepkiyle karşılandı. İkisi de Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Pınar Doğan ve Dani Rodrik, "Çetin Doğan ve Gerçekler" başlığıyla yayın yaptıkları bloglarında belgelerle ilgili olarak şu cevapları verdiler:

1. 2003’te üretilmiş gibi gösterilmeye çalışılan bir belgenin içinden sonraki senelere ait (ve önceden bilinmesi mümkün olmayan) bilgiler çıkarsa, demek ki o belge daha ileri bir tarihte üretilmiştir; yani o belge sahtedir.

2. Gölcük’ten çıkan belgelerin bir kısmı bu sahteliği kanıtlanmış belgelerin aynısı. Sahte bir belge, nereden başka örnekleri çıkarsa çıksın gene sahtedir.

3. Gölcük’ten çıkan yeni belgeler aynı türden, imzasız, dijital, bilgisayar ortamında üretilmiş, tarih ve kullanıcı adlari kolayca değistirilebilecek belgeler. Bu belgelerde şimdiden benzer zamanlama çelişkileri bulduk.

Çetin Doğan: Sahte belgeler



Emekli Orgeneral Çetin Doğan da, belgelerin sahte olduğunu öne sürdü. Belgelerin "world" formatında kaydedilmiş olduğunu belirten Doğan, bu şekilde istendiği gibi üzerinde oynanacak belge yaratılmasının amaçlandığını kaydetti.





Hassas arama



Bu arada Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubesi’nde 6 Aralık’ta yapılan aramanın kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde, bir binbaşının odasının zeminindeki plastik karoların vantuzla kaldırılmasından sonra çok sayıda belge açığa çıkıyor. Aramaya Savcı Fikret Seçen'in bizzat katıldığı görülüyor.



Tutuklu yargılanan Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek’in imzasının bulunduğu iddia edilen İrticayla Mücadele Eylem Planı belgesindeki parmak izlerinin büyük tartışma konusu olmasından sonra askeri personelin titiz çalışması ve eldiven kullanması dikkat çekiyor.









