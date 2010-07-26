'Balyoz'da yakalama kararlarına itiraz var!

T24 - "Balyoz" davasında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 102 sanıktan hiçbiri şu ana kadar Beşiktaş adliyesine gitmezken sanıkların bugün (26 Temmuz 2010) itibarilye adliyeye gelmeleri bekleniyordu. Ancak 102 sanıktan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve 31 muvazzaf askerin avukatı karara itiraz ederek reddi hâkim talebinde bulundu. Bu arada İstanbul'a polis nezaretinde gelmesi sonrası "yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı" nedeniyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, ardından Siyami Ersek'e nakledilen yoğun bakıma alınan Çetin Doğan'ın tedavisi normal serviste sürdüğü bildirildi.



Çetin Doğan'ın avukatı, aynı zamanda Tuğgeneral Süha Tanyeri ve Albay Dursun Çiçek için de itiraz dilekçesi verdi.



Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in avukatı da, itiraz ve reddi hâkim talebinde bulundu.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in avukatı Dinçer Eskiyerli, yakalama emrine ilişkin itirazını içeren dilekçesini İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine verdi.



Avukat Eskiyerli, reddi hakim talebini içeren dilekçesini de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.





Yakalama kararı cuma günü çıktı





Karar, cuma günü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınmıştı.



102 isim arasında, eski kuvvet komutanları Özden Örnek ve İbrahim Fırtına, emekli Orgeneral Ergin Saygun, emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü ile muvazzaf subaylar Kadir Sağdıç ve Yurdaer olcan da var.



"İrticayla mücadele eylem planı'' davasının tutuklu sanığı kurmay albay Dursun Çiçek de hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında.



İddianamede, 196 şüphelinin adı geçiyor. Bir numaralı sanık ise eski Birinci Ordu Komutanı emekli Oorgeneral Çetin Doğan.





Emekli Orgeneral Doğan yoğun bakımdan çıkarıldı





"Balyoz Planı" davası kapsamında hakkında yakalama emri bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan yoğun bakım ünitesinden çıktı.



Saat 03:00'den beri kalp krizi riski nedeniyle Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tutulan Çetin Doğan, buradan çıkarılarak normal servise alındı.



Çetin'in tedavisinin serviste devam edeceği bildirildi.





