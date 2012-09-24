'Balyoz'da Tümgeneral Atilla Özler ile 4 subay tutuklandı

''Balyoz Planı'' davasının karara bağlanmasıyla birlikte haklarında yakalama emri çıkarılan Tümgeneral Atilla Özler ile 3 albay ve 1 yarbay tutuklandı.
''Balyoz Planı'' davasının karara bağlanmasıyla birlikte haklarında yakalama emri çıkarılan 69 sanıktan Tümgeneral Atilla Özler ile 3 albay ve 1 yarbay tutuklandı.
İstanbul Adalet Sarayı'na Merkez Komutanlığı görevlileriyle birlikte gelen Tümgeneral Atilla Özler ile albaylar Cahit Serdar Gökgöz, Alpar Karaahmet, Cüneyt Sarıkaya ve Yarbay Kürşat Güven Ertaş'ın, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ara celsede kimlik tespitleri yapıldı.
Mahkemece, Özler, Gökgöz, Karaahmet, Sarıkaya ve Ertaş'ın tutuklanmasına karar verildi.
Sanıkların işlemlerinin tamamlanmasının ardından askeri cezaevine gönderilmeleri bekleniyor.