‘Balyoz’da tahliyeye ret

T24 - ''Balyoz” davasında aralarında eski komutanlar Çetin Doğan, İbrahim Fırtına ve Özden Örnek'in de bulunduğu 162 sanığın tahliye talebi reddedildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, “Balyoz” darbe planı davasında haklarında tutuklama ve yakalama kararı verilen ve çoğu bu karardan sonra tutuklanan 162 sanığın avukatlarınca yapılan tahliye taleplerinin oy çokluğuyla reddedilmesini kararlaştırdı.

Kararın, Mahkeme Başkanı Şeref Akçay'ın ''muhalefet şerhi'' koyması nedeniyle oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen ''Balyoz Planı'' davasının 11 Şubat 2011 tarihli duruşmasında 163 sanık hakkında çıkarılan yakalama emri ve tutuklama kararına 162 sanığın avukatlarınca itiraz edilmişti.

Davaya bakan mahkemenin ''kararın geri alınması'' yönündeki talepleri 24 Şubatta Ceza Muhakemeleri Kanununun (CMK) 268. maddesi kapsamında karar yerinde olduğu gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, yasa gereği kararı değerlendirmesi için talepler, bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yönlendirilmişti.



