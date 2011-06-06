Balyoz'da sıra Başbuğ ve Büyükanıt’ta mı?

T24 - Arınç’ın Genelkurmay ‘ın 2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale ettiği iddiasını, “Başbuğ’un birilerine böyle bir konuşma yapmış olduğuna dair bir bilgi ya da belge bulunursa, bunu yadırgamam” şeklinde yorumlamasının ardından önümüzdeki günlerde yeni gözaltı dalgasının başlayacağı öne sürüldü.





Dikkat çeken açıklama Genelkurmay’ın 2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale ettiği iddiası yeni bir boyut kazandı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Bülent Arınç’ın müdahale iddialarına ilişkin “Belgesi bulunursa yadırgamam” demesinin ardından bu kez de eski genelkurmay başkanları Başbuğ ve Büyükanıt’ın da aralarında bulunduğu 25 emekli ve muvazzaf askerin ifadeye çağrılacağı iddia edildi.

‘Yeni dalga 9 Haziran’da’ Orgeneral Balanlı ve Tümgeneral Taş’ın da aralarında bulunduğu 8 muvazzaf subayın tutuklanmasıyla başlayan yeni operasyonun 9 Haziran’da devam edeceğini öne süren Aydınlık gazetesi, ifadeye çağrılacak isimler arasında Çevik Bir, Aytaç Yalman, Atilla Ateş, Saldıray Berk gibi komutanların da bulunduğunu öne sürdü.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Genelkurmay Başkanlığı’nın 2007’daki Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale iddiasını, “Başbuğ’un birilerine böyle bir konuşma yapmış olduğuna dair bir bilgi ya da belge bulunursa, doğrusu bunu yadırgamam” şeklinde yorumlamasının ardından Aydınlık gazetesi, eski genelkurmay başkanları İlker Başbuğ ve Yaşar Büyükanıtın’da aralarında bulunduğu 25 emekli ve muvazzaf askerin tutuklanacağını öne sürdü.

Başbakan Yardımcısı Arınç, katıldığı bir televizyon programında Ergenekon sanığı emekli Albay Levent Göktaş’ın ofisinde bulunduğu belirtilen belgede yer aldığı öne sürülen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’un Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu’ya, “Anayasa Mahkemesi ile konuştuk. AKP’yi kapatacaklar. Erdoğan, Gül ya da Arınç seçilirse, TSK müdahale edecek” sözleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. İsminin bu tür işlerde çok geçtiğini ve birilerinin kendisini ve arkadaşlarını hedef aldığını bildiğini ifade eden Arınç, “TSK’de olmayan bilgi veya belgenin başka yerlerde ele geçebileceğini” vurguladı. 27 Nisan ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin birinci derecede tanığı olduğunu belirten Arınç, “Sayın Başbuğ’un birilerine böyle bir konuşma yapmış olduğuna dair bir bilgi ya da belge bulunursa, doğrusu bunu yadırgamam” dedi.

Arınç’ın bu açıklamalarının ardından Aydınlık gazetesi dün çok çarpıcı bir iddiayı manşetine taşıdı. Gazete, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ve Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş’ın da aralarında bulunduğu 8 muvazzaf subayın tutuklanmasıyla başlayan yeni operasyon dalgasının, üst düzey komutanların tutuklanmasıyla devam edeceğini savundu. Habere göre, yeni dalganın hedefinde eski Genelkurmay başkanları Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ, eski genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski kara kuvvetleri komutanları Aytaç Yalman ve Atilla Ateş’in yanı sıra orgerenaller Saldıray Berk, Hasan Iğsız, Şükrü Sarıışık, Korgeneral Yurdaer Olcan, Tuğgeneraller Mehmet Çetin, Sami Fındıkoğlu, ve Tuğamiral Savak Yürekli’nin aralarında bulunduğu 20 muvazzaf ve emekli asker var. Habere göre, 9 Haziran 2011 de başlaması beklenen yeni operasyonda hedefteki muvazzaflar ifadeye çağrılacak. Emekli komutanlar ise gözaltına alınacak. Hedefteki komutanların çok büyük bir bölümü tutuklanacak.





