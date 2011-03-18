-BALYOZ'DA SAYGI DURUŞU İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarıyla ilgili olarak eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 161'i tutuklu 196 sanıklı davanın 17. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 152 sanık ile tutuksuz yargılanan 26 sanık katıldı. Duruşmada, müdahil Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Başkanı Rıdvan Kaya, Hamza Türkmen ve Abdurrahman Dilipak'ın avukatı Salih Dövücü de hazır bulundu. Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan Ali Türkşen, mahkeme heyeti başkanının elleri ceplerinde gezdiklerine ilişkin kendilerine ikazda bulunduğunu anımsatarak, heyetin sağ ve solunda 2 Türk Bayrağı bulunduğunu, ancak bunların heyet tarafından vestiyer olarak kullanıldığını söyledi. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken de ''Türk Bayrağı bizim de canımız ve şerefimizdir. Tespitiniz doğru. Dikkatimizden kaçmıştır'' diyerek, bayrakların yıkanıp temizletileceğini, vestiyerin de kaldırılacağını söyledi. Duruşmada söz alan bazı avukatlar da müvekkillerinin aileleriyle duruşma aralarında görüşmelerine izin verilmesini istedi. Başkan Diken de sanıkların duruşma başlamadan ve bittikten sonra aileleriyle görüşmelerinin duruşma dışında olduğunu, güvenliğin jandarma tarafından sağlandığını kaydetti. Diken, ayrıca 30 günlük tutukluluk incelemesinin değerlendirmesini geçen cuma günü yaptıklarını ve sanıkların tutukluluğunun devamı yönünde karar alındığını belirterek, gerekli tebligatların da yapıldığını söyledi. Duruşma, Çetin Doğan'ın savunmasıyla devam ediyor. -SAYGI DURUŞU- Bu arada, duruşma başlamadan önce sanıklar ve izleyiciler salona alındığı sırada Çetin Doğan sandalyenin üzerine çıkarak, bugünün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olduğunu belirterek, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Salondakilerin bir dakikalık saygı duruşunu tamamlamasından sonra müdahil Abdurrahman Dilipak'ın avukatı Salih Dövücü'nün ayağa kalmaması nedeniyle sanıklar sözlü tepki gösterdi. Duruşma başlayınca söz alan Dövücü, saygı duruşuyla ilgili mahkeme başkanından izin alındığını bilmediğini ifade ederek, ''İzin alındığını bilseydim 2 büyük dedemin şehit düştüğü Çanakkale şehitleri için yapılan saygı duruşuna katılırdım'' dedi. Başkan Diken de dünkü duruşmanın ardından bununla ilgili kendisine bilgi verildiğini, ancak duruşma dışında olduğunu, asayişin ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgili bir sorun yoksa jandarmanın izin vermesi durumunda olabileceğini söylediğini kaydetti.