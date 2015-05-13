Balyoz’da 'sahte delil' soruşturması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Balyoz davasındaki sahte delil iddialarına ilişkin olarak soruşturma başlattı.

Soruşturma dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Sahte delillerin kim ya da kimler tarafından üretildiğinin belirlenmesine yönelik "sahtecilik" soruşturması Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı.

Soruşturmanın şüphelileri “meçhul kişiler”

Balyoz Davası'nda Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 236 sanıklı davada verdiği beraat kararının ardından gazeteci Mehmet Baransu tarafından teslim edilen 11 ve 17 nolu CD'ler üzerindeki el yazılarının, yazı makinası ile sanık Süha Tanyeri'ye ait not defterinden kopyalanarak sahte olarak oluşturulduğunu belirterek sahteciliği yapan kişi veya kişilerin belirlenerek haklarında yasal işlem yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu duyuruyu değerlendirip soruşturmaya dönüştürdü.

Soruşturmayı Genel Soruşturma Bürosu Savcısı Halil İbrahim Başer yürüttü. 2015/50111 sayılı dosya üzerinden " Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheliler kısmı boş bırakılarak "Meçhul kişiler(Belirlenecek)" denildi.

İki soruşturma birleştirilsin talebi

Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz soruşturma savcısına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun Genelkurmay Başkanlığı'nın ihbarı ile soruşturma başlattığını belirten bir dilekçe sundu. Avukat Ersöz, bu soruşturma dosyasının Balyoz Davası'nda kumpas iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma ile birleştirilmesini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

Anadolu Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Başer ise Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sahteciliği yapan kişi veya kişilerin belirlenerek haklarında yasal işlem yapılması ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada 'Yetkisizlik' kararı verdi. Savcı Başer yetkisizlik kararında, "Her ne kadar Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi karar vermiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza suç duyurusunda bulunmuşsa da, olayın ilk müracaat yerinin ve sahte belgelerin teslim edildiği yerin Beşiktaş olması nedeniyle suç yerinin burası olduğu anlaşılmakla, Cumhuriyet Başsavcılığımızın yer itibariyle yetkisizliğine karar verildi" cümlelerine yer verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma dosyası ile bu dosyanın irtibatlı olduğunu belirten savcılık, dosyaların birleştirilerek yürütülmesi gerektiğini düşündüğünü kaydettiği yetkisizlik kararında soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Mehmet Baransu tutuklanmıştı

Öte yandan Balyoz Davası'nda kumpas iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada Gazeteci Mehmet Baransu "Devletin güvenliği ilişkin belgerleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma", "Devlerin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçlamalarıyla tutuklanmış, gazeteci Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un da ifadeleri alınmıştı.