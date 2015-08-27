Balyoz'da rekor tazminat talebi

Balyoz davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ve AYM'nin kararıyla yeniden yargılanıp beraat eden Albay Erhan Kubat, devlete tazminat davası açtı.

Balyoz davasında darbeye teşebbüs suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla yeniden yargılanıp beraat eden Albay Erhan Kubat , devletten bir milyon TL manevi, 32 bin 400 TL de maddi tazminat talep etti.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Avukat Salim Şen’in dava dilekçesinde tutuklu kaldığı, bin 77 gün boyunca gerek Kubat’ın gerekse ailesinin telafisi imkânsız maddi ve manevi zararlara uğradığının altı çizildi ve “Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere Ceza Muhakemesi Kanunu’nda da ayrıntılı olarak düzenlendiği üzere bu zararları Devletin karşılaması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede Kubat’ın tutukluluğu nedeniyle erken emekli olmak zorunda bırakılmasa 2024 yılına kadar sırasıyla 4 yıl tuğgeneral, 4 yıl tümgeneral ve 4 yıl da korgeneral olarak çalışabileceği aktarıldı. Kubat’ın tutuklu kaldığı süre boyunca cezaevinde kantin masrafı yaptığı ve ailesinin cezaevi görüşmeleri için yol masrafı yaptığı belirtildi.