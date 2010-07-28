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''BALYOZ''DA REDDİ HAKİM TALEPLERİ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A)

28 Temmuz 2010 14:32

-''BALYOZ''DA REDDİ HAKİM TALEPLERİ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan bazı sanıkların avukatlarının yaptıkları reddi hakim talebini inceleyen İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, talepleri reddetti.  Alınan bilgiye göre, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyet üyelerinin reddine ilişkin talepleri inceledi. Mahkeme heyeti, inceleme sonucu sanık avukatlarının taleplerini reddetti.  Bu kararın ardından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, yakalama kararına yapılan itirazları değerlendirmeye başladığı öğrenildi.  Mahkeme heyetinin, öncelikle 3 günlük inceleme süresi dolacağı için Pazartesi günü yapılan itirazları ele alacağı kaydedildi.   

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