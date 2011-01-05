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BALYOZ'DA REDDİ HAKİM TALEBİNE 2. RET İSTANBUL (A.A) 

05 Ocak 2011 14:42

-BALYOZ'DA REDDİ HAKİM TALEBİNE 2. RET İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin görülen davada reddi hakim taleplerinin reddine ilişkin yapılan itiraz kabul edilmedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, bazı sanık ve avukatların reddi hakim taleplerinin reddine ilişkin yaptığı itiraz, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi. Mahkeme heyeti, oy birliğiyle bu yöndeki itirazın reddine karar verdi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, ''Balyoz Planı'' davasında yapılan reddi hakim taleplerini kabul etmemesinin ardından bazı sanık ve avukatları bir üst mahkeme olan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, itirazda bulunmuştu.

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