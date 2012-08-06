Balyoz'da 'nakil' talebi geri çekildi

''Balyoz Planı'' davası savcısı Kaplan, davanın başka bir mahkemeye naklinin mevcut sorunları çözmeyeceğinden, yargılamaya devam edilmesini istedi.



Orgeneral Bilgin Balanlı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. ordu komutanları emekli orgeneraller Çetin Doğan ve Ergin Saygun ile Koramiral Abdullah Can Erenoğlu'nun da aralarında bulunduğu 250'si tutuklu 365 sanıklı ''Balyoz Planı'' davasının 97'inci duruşması başladı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, emekli orgeneraller Çetin Doğan ve Halil İbrahim Fırtına, emekli Oramiral Özden Örnek ile MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 222 tutuklu sanık katıldı.

Nakil talebi

Duruşmada söz alan savcı Hüseyin Kaplan, davanın nakli konusunda talepte bulunmak ve incelemek üzere süre istediğini hatırlatarak, şu görüşlerini bildirdi:

''Gelinen aşamada ve durumun incelenmesinde davanın naklinin mevcut sorunları çözemeyeceği, nakil gerçekleşse dahi yargılamadaki sorunların aynı şekilde devam edeceği, yeni bir mahkemenin bu kapsamdaki dosyayı ele alması, incelemesi ve karar vermesinin yargılamayı daha da uzatacağı, bunun tutuklu sanıkları daha da mağdur edeceği, baro tarafından avukat görevlendirmesinin yapılmadığı, bu gerekçelerle aynı yerde yargılamaya devam etme gerektiği anlaşılmıştır.''

Kaplan, ''Davanın nakli konusunda herhangi bir talebimiz bulunmamaktadır. Yargılamaya aynı mahkemede devam edilmesi, esas hakkındaki mütalaamız doğrultusunda karar verilmesi mütalaa olunur'' dedi.

Duruşma, üye hakim Ali Efendi Peksak'ın celse arası dosyaya gelen evrakları okumasıyla devam ediyor.