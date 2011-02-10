-''BALYOZ''DA MÜDAHALLİK TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarıyla ilgili eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 196 sanıklı davanın 12. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek, Feyyaz Öğütcü ile ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı Albay Dursun Çiçek, ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Cengiz Köylü ile başka suçtan Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Kayseri Jandarma Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz'ün de aralarında bulunduğu 172 sanık katıldı. Duruşmaya, ''Ergenekon'' davalarının tutuklu sanığı Mehmet Fikri Karadağ'ın da aralarında bulunduğu 24 sanık ise gelmedi. Hakim Ömer Diken'in başkanlık yaptığı mahkeme heyetinde, üye hakimler Murat Üründü ve Ali Efendi Peksak yer alıyor. Duruşmada, iddia makamını ise özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş temsil ediyor. Mahkeme Heyeti Başkanı Diken'in, müdahillik talebinde bulunanların taleplerini ilk olarak aldıktan sonra diğer taleplere geçeceğini söylemesi üzerine bazı sanık avukatları itiraz etti. Müdahillik talebinde bulunan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) Başkanı Rıdvan Kaya ile Hamza Türkmen adına söz alan avukat Avukat Necip Kibar, derneklerinin söz konusu darbe planında ilk olarak kapatılacak dernekler arasında yer aldığını, Kaya ve Türkmen'in bu davadan dolayı zarar gördüklerini belirterek, müdahillik talebinde bulunduklarını kaydetti. Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak adına söz alan avukat Ayşe Kuyumcu da ''Balyoz'' güvenlik harekat planında müvekkilinin gözaltına alınacaklar listesinde yer aldığını anlatarak, dava konusu belgelerin incelenmesi durumunda Dilipak'ın tehdide maruz kaldığının anlaşıldığını söyledi. Müvekkilinin şu anda valilik kararıyla yakın koruma ile dolaştığını belirten avukat Kuyumcu, Dilipak'ın bu davada zarar gördüğünü ve görmeye devam ettiğini belirterek, müdahillik talebinde bulundu. Hukukçular Derneği ve eski İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman Koçoğlu adına konuşan avukatlar da müvekkillerinin suçtan zarar gördüğünü dile getirerek, davaya müdahil olmak istedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Diken'in söz konusu taleplere ilişkin görüşünü sorduğu Savcı Savaş Kırbaş, ÖZGÜR-DER, Rıdvan Kaya, Hamza Türkmen, Abdurrahman Dilipak ile Abdurrahman Koçoğlu ve Hukukçular Derneği'nin suçtan zarar görme durumunun olduğunu belirterek, müdahillik taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini kaydetti. Duruşma, söz konusu müdahillik taleplerine ilişkin sanık ve sanık avukatlarının görüşlerinin alınmasıyla devam ediyor.