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Balyoz'da itiraz olmadı, tüm kararlar kesinleşti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Balyoz davasında tebliğnamesine aykırı şekilde bazı sanıklarla ilgili verilen bu kararlara karşı itiraz hakkını kullanmadı

12 Kasım 2013 11:17

Balyoz davasında verilen onama ve bozma kararlarına itiraz olmadı. Böylece verilen mahkûmiyet kararları Genel Kurul’a taşınmamış oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Balyoz davasında verdiği onama ve bozma kararlarına karşı itiraz hakkını kullanmadı. Böylece Balyoz davasında verilen mahkûmiyet kararları, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşınmamış oldu ve kesinleşti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Balyoz davasında yargılanan 36 sanık hakkında beraat, 25 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat, 63 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verirken, 237 sanığa verilen mahkûmiyet kararlarını ise onamıştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin gerekçeli kararla birlikte dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na 11 Ekim’de göndermesinin ardından başsavcılığın 1 aylık itiraz süresi dün saat 17.00 itibariyle doldu. Başsavcılık, 17.00’ye kadar itirazda bulunmadı.

 

İtiraz olmadı

 

Dairenin, onama ve bozma kararları verdiği bazı sanıklar arasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesine uygun olmayanlar da yer almıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesine aykırı şekilde bazı sanıklarla ilgili verilen bu kararlara karşı itiraz hakkını kullanmadı. Başsavcılığın sanıkların lehine yapabileceği itiraz için ise süre şartı aranmıyor. Başsavcılık, sanık avukatlarının istemi üzerine karara herhangi bir zamanda itiraz edebileceği gibi bu hakkını kullanmayabilir. Başsavcılık karara itiraz etseydi, son kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecekti.

 

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