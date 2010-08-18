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''BALYOZ''DA GENERALLERDEN TAZMİNAT DAVASI İSTANBUL (A.A)

18 Ağustos 2010 13:40

-''BALYOZ''DA GENERALLERDEN TAZMİNAT DAVASI İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - ''Balyoz Planı'' davası sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ile emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yapan 3 hakim aleyhine toplam 120 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Doğan, avukatları Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz aracılığıyla Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına verdiği 12 sayfalık dava dilekçesinde, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri Davut Bedir, Ali Efendi Peksak ve Murat Üründü'den ''hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan manevi zararın tazmini'' amacıyla ayrı ayrı 20'şer bin TL tazminat talep etti. Dilekçede, ''CMK'nın 39, 230, 98, 100 ve 247. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5 ve 6. maddelerine aykırı kararlar vererek müvekkilin özgürlüğünden yoksun kalmasına ve sağlığını kaybetmesine, bu suretle müvekkilimiz Çetin Doğan'ın manevi eziyet çekmesine neden olan davalılardan ayrı ayrı 20 bin TL olmak üzere toplam 60 bin TL manevi tazminatın tahsil edilerek tarafımıza ödenmesini talep ederiz'' denildi. Tanyeri de yine Ülgen ve Ersöz aracılığıyla Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına verdiği 11 sayfalık dava dilekçesinde, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri Davut Bedir, Ali Efendi Peksak ve Murat Üründü'den ''hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan manevi zararın tazmini'' dolayısıyla ayrı ayrı 20'şer bin TL tazminat talebinde bulundu. Tanyeri'nin dilekçesinde de ''CMK'nın 39, 230, 98, 100 ve 247. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5 ve 6. maddelerine aykırı kararlar vererek müvekkilimiz Süha Tanyeri'nin manevi eziyet çekmesine neden olan davalılardan ayrı ayrı 20 bin TL olmak üzere toplam 60 bin TL manevi tazminatın tahsil edilmesi'' istendi.  

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