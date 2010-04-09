Balyoz’da da ‘Kafes’ yöntemi uygulanacak

T24 - Balyoz’da gözaltı kararı uygulanmayan 25 generalin, Kafes soruşturmasında olduğu gibi, “savcılığa çağırılarak ifadesi alınacak”





İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin’in soruşturma savcılarını görevden almasının ardından Balyoz soruşturmasının üçüncü dalga operasyonunda haklarında alınan gözaltı kararı uygulanmayan 25 generalin, Kafes soruşturmasında olduğu gibi, “davet” yoluyla savcılığa çağırılarak ifadelerinin alınacağı belirtildi.



“Balyoz Güvenlik Harekât Planı” soruşturması kapsamında geçtiğimiz pazartesi günü yapılan üçüncü dalga operasyonda, 25’i muvazzaf general, 53’ü muvazzaf subay, 20’si emekli toplam 98 asker hakkında arama ve yakalama kararı çıkmıştı. Eski Ege Ordu Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) eski Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, eski GATA Komutanı emekli Tümgeneral Tuncay Çakan’ın da aralarında bulunduğu 14 emekli asker gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Balyoz soruşturmasında görev alan Cumhuriyet savcıları Bilal Bayraktar ile Mehmet Berk’i görevden alarak yerine Murat Yöner ile Mehmet Ergül’ü atamıştı.



Gözaltı kararını alan garnizondaki askeri yetkililer, yazının altında Başsavcı Engin veya Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı’nın onayının olmadığını görünce işlem yapamayacaklarını bildirmişti. Durum, Başsavcı Engin’e telefonla bildirilmiş ve bilgisinin olup olmadığı sorulmuştu. Bunun üzerine Başsavcı Engin, Başsavcı Vekili Çolakkadı’yı aramış, talimattan onun da bilgisinin olmadığı anlaşılınca savcılar görevden alınmıştı. Görevden alınan savcıların, başsavcılıktan habersiz hazırladığı gözaltı listesinde ise 25 generalin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Aralarında 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Ahmet Yavuz, Taktik Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Gürbüz Kaya’nın da bulunduğu 25 general hakkındaki işlemlere de ara verilmişti. 25 generalin, önümüzdeki günlerde “davet” usulüyle savcılığa çağırılacakları ve ifadelerini bu şekilde verecekleri öğrenildi.





‘Operasyonları durdurmadık’



Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde dün basın mensuplarının “Balyoz” soruşturmasına ilişkin sorularını cevaplandıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, “operasyonların durdurulup durdurulmadığı”na ilişkin soruları üzerine, “Durma diye bir şey yok. Biz operasyonu falan durdurmadık” dedi. Bir yazı yazdıklarını belirten Çolakkadı, “Diyoruz ki ‘şu savcılar yürütüyordu, şunlar eklendi. Savcı kadrosunda değişiklik var. Bundan sonra size bu savcılar talimat verecek, bunlarla irtibat kurun’ diye Merkez Komutanlığı’na yazı yazıyoruz. Yani yeni heyeti tanıtıyoruz. Durma diye bir şey yok. Bu savcılar yenileri ile birlikte çağırır, toplu çağırır, onar onar çağırır takdir onların. Yazılan haberlerde en büyük yanlış, ‘mahkeme kararıyla durdurdu’ diyorlar. Mahkeme kararı yok. Mahkemenin verdiği yakalama emri yok” dedi. Savcıları soruşturmadan alma gerekçesi sorulan Çolakkadı, “Şu an görevden aldıklarımız en kıdemsiz savcılar. Birisi buradaki en kıdemsizi. Verdiğimiz de buradaki en kıdemli savcı, tabii ki değiştireceğiz. Çünkü bırak kıdemliye, soruşturma başsavcı Vekiline verilmiş” dedi. Bir gazetecinin, “Görevden alınan Bilal Bayraktar ve Mehmet Berk’in, 22 Ocak’ta görevlendirilirken de kıdemleri şimdiki yenilerle aynıydı. O zaman neden görevlendirildi?” sorusuna karşılık da Çolakkadı, “İstanbul Başsavcısı diyor ki ‘Yetersiz’, vekiller soruşturacak” diye konuştu. “Soruşturmada adı geçen generaller için bir takvim belli mi?” sorusuna da Çolakkadı, “Belli değil. Eğer delil varsa tabii ki ifadeleri alınacak. Neden alınmasın?” yanıtını verdi.





'Kafes' usulü ifade



25 generale uygulanacak “davet” usulü, daha önce “Kafes Eylem Planı” soruşturmasında da uygulanmıştı. Kafes soruşturmasında ifadelerinin alınmasına karar verilen Deniz Kuvvetleri’nde yüksek düzeydeki komutanlıklardan biri olan Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ile Çıkarma Gemileri Komutanı Tuğamiral Mehmet Fatih İlğar, geçtiğimiz Şubat ayında “davet” üzerine İzmir Adliyesi’ne giderek özel yetkili savcılara yaklaşık 8 saat ifade vermişlerdi. Savcılar, talimatla ifade aldıkları Sağdıç ve İlğar hakkında işlem yapmamış, oluşturulan sorgu tutanağını İstanbul’a göndermişti. Geçen ay mahkemece kabul edilen “Kafes” iddianamesinde Sağdıç iki numaralı, İlğar ise üç numaralı sanık olarak yer almıştı. Koramiral Sağdıç, Balyoz‘da ifadesi alınacak komutanlar arasında da yer alıyor.





