-''BALYOZ''DA BİR TUTUKLAMA DAHA İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 muvazzaf askerden biri tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine Merkez Komutanlığına ait sivil plakalı araçla getirilen 5 muvazzaf asker, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulandı. Savcı Ayar, bir muvazzaf askeri tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderirken, diğer 4 kişi serbest kaldı. Mahkemece tekrar sorgulanan muvazzaf asker tutuklandı.