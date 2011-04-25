-BALYOZ'DA AVUKATLAR SALONUNU TERK ETTİ İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarıyla ilgili olarak eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 162'si tutuklu 196 sanıklı davanın 22. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 155 sanık ile tutuksuz yargılanan 22 kişi katıldı. Tutuklu sanıklar Mehmet Fikri Karadağ, Muharrem Nuri Alacalı, Hayri Güner, Mehmet Yoleri, Nurettin Işık, Taner Gül ve Ali Aydın ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyetine Ali Alçık'ın başkanlık yaptığı duruşmada sanıkların yoklamasına geçildi. Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, tek tek isim okuyarak yoklama yapılmamasını, gelmeyen sanıkların isimlerinin söylenmesini istedi. Başkan Alçık da duruşmaya kimlerin geldiğinin belli olması gerektiğini belirterek, isimlerin tek tek kayda geçilmesini istedi. Ancak sanıklar isimlerini tek tek okuyarak yoklama vermedi. Avukat İlkay Sezer de başka duruşmalarda bu usulün kullanılmadığını ifade etti. Sanıklardan Çetin Doğan da oturduğu yerden ''Böyle bir uygulama yok. Okuyacaksanız siz okuyun'' dedi. Başkan Alçık, sanıkların isimlerini söylemek istememesi üzerine, duruşma salonunda olup olmadıklarını kontrol etmek için tek tek isimlerini okudu. Sanıkların sadece ellerini kaldırdığı görüldü. -AVUKATLARDAN PROTESTO- Sanık avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol, Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün müvekkilinin davanın dayandığı CD'nin sahte olarak üretildiği göstermek amacıyla yaptığı savunmanın ardından mahkemenin hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı. Ersöz'ün bunun mizansen olduğunu söylediğini ifade eden Erol, ''Tamamen görevi kapsamındaki savunmasının mahkeme heyetine hakaret kastı taşıdığını söyleyebilmek olanaksızdır. Hiçbir şekilde saygı dışı değerlendirilemeyecek hitabetin heyetiniz tarafından hedef gösterme olarak yorumlanabildiğini anlamak mümkün değildir'' dedi. Hiçbir saygısızlık içermeyen tümcelerle ilgili olarak suç duyurusunda bulunulmasının savunma görevini yapanları açıkça tehdit altında bıraktığını savunan Erol, bu davada görev yapan avukatlar olarak sessiz ve tavırsız kalmayacaklarını belirtti. Erol, savunma için özgür bir ortam yaratılması isteğinin, adil yargılama gerçekleşmesi yönündeki uyarılarının somut göstergesi olarak bugünkü oturumun sonuna kadar duruşmaya katılmayacaklarını söyledi. Daha sonra sanık avukatları duruşma salonunu terk etti. Bu sırada sanıklar ve izleyiciler alkışladı. Duruşma, Özden Örnek'in savunma yapmasıyla sürüyor. Örnek'in avukatları Dinçer Eskiyerli ve Turgay Sarıakçalı da zorunlu olarak duruşmada yer aldı. -AVUKAT ERSÖZ HAKKINDAKİ SUÇ DUYURUSU- Avukat Ersöz, 18 Mart 2011 tarihli celsenin öğleden sonraki oturumuna ara verildiği sırada mahkeme heyetinin duruşma salonundan çıkmasından sonra kürsüdeki telefonun altına gizlice CD yerleştirmiş, savunması sırasında bir mizansenle devam edeceğini belirterek, ''Kürsüdeki telefonun altında bir CD var. Bu CD'nin oradan alınıp bilgisayara takılmasını talep ediyorum'' diye beyanda bulunmuştu. Mahkeme heyeti, bilgisayara takılan CD içeriğinde, Ersöz'ün heyette bulunan hakimlerin isimlerini, iddia makamının soyadını kullanmak suretiyle küçük düşürecek davranışlarda bulunduğu, ayrıca savunma sınırlarını aşacak şekilde savunma yaptığı ve hakimlerin isimlerini defalarca vurgulamak suretiyle hedef gösterdiği gerekçesiyle Hüseyin Ersöz hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.