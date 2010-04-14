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Balyoz'da Albay Yıldırım da tutuklandı

"Balyoz" soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri bulunan Albay Yıldırım, işlemlerinin yapıldıktan sonra cezaevine gönderildi.

14 Nisan 2010 03:00

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri bulunan Albay Hanifi Yıldırım, işlemlerinin yapılmasının ardından cezaevine gönderildi.


Soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan Albay Yıldırım, Merkez Komutanlığı'na ait sivil plakalı araçla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.


Hakkındaki yakalama emri yüzüne okunan Yıldırım, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan bazı muvazzaf askerler, Merkez Komutanlığı'na ait sivil plakalı bir araçla getirildi.

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