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Balyoz'da Albay Sencer Başat tahliye edildi

Darbe iddialarıyla suçlanan subayların yargılandığı Balyoz Davası'nda ilk kez bir tahliye kararı verildi.

28 Ekim 2011 03:00

T24 - Darbe iddialarıyla suçlanan subayların yargılandığı Balyoz Davası'nda ilk kez bir tahliye kararı verildi. Deniz Albay Sencer Başat tahliye oldu.



12. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz soruşturmasındaki  ilk kez tahliye kararı verdi.


Deniz Albay Sencer Başat'ın tahliye talebini değerlendiren mahkeme, mevcut delil durumunu değerlendirerek oy birliğiyle karar aldı.


Albay Başat 23 Eylül'de Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube'de yapılan aramalarda ele geçirildiği iddia edilen 'Balyoz Darbe Planı' belgelerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.


Başat bir ayı aşkın süredir Maltepe Askeri Cezaevi'nde tutuluyordu.


Balyoz soruşturması kapsamında halen 55 amiral ve general tutuklu bulunuyor.


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