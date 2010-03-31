'Balyoz'da 9 askere tahliye

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 3'ü emekli 9 asker daha bugün (31 Mart 2010) akşam saatlerinde tahliye edildi. Serbest bırakılan askerler arasında Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Korgeneral Feyyaz Öğütçü de bulunurken, son tahliyelerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklu bulunan asker sayısı 25'e indi.





"Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, Albay Hüseyin Özçoban, Yarbay Yusuf Kelleli, Albay Hasan Basri Aslan, Albay Taylan Çakır ve aralarında eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Ali Feyyaz Öğütçü'nün de bulunduğu 3 emekli asker tahliye oldu.





Son tahliyelerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklu bulunan asker sayısı da 25'e indi.





Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, Tümamiral Cem Gürdeniz, Albay Hasan Basri Aslan ve Albay Taylan Çakır ilk dalga operasyonlarının ardından gözaltına alınıp tutuklanmışlardı.





Tahliye olan emekli askerler arasında bulunan eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Ali Feyyaz Öğütçü 25 Şubat 2010 tarihinde ilk dalga operasyonların ardından tutuklanmıştı.





Yarbay Yusuf Kelleli ve Albay Hüseyin Özçoban "Balyoz Harekât Planı"nın alt planı olan "Sakal" kapsamında 2. dalga operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanmıştı.







Öğütçü’ye çifte sorgu







Bu arada ‘Kafes Eylem Planı’nda da adı geçen ve bu soruşturma kapsamında da gözaltına alınan emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü hem "Balyoz", hem "Kafes" planına ilişkin sorgulanmıştı. Öğütçü'nün ismi "Balyoz Harekât Planı"nın alt planları olan Suga eylem planında da geçmekteydi.







'Sakal' nedir?







İddiaya göre, üzerinde Jandarma Binbaşı Hüseyin Özçoban’ın imzası var. Beyazıt Camisi’ne bir çanta içinde tahrip düzeneği yerleştirilecek ve şadırvanda unutulmuş görüntüsü ile bırakılacaktı. Özçoban’ın komutasındaki tim, bombayı yine cuma günü, ezandan 10 dakika önce yerleştirmeyi hedefliyordu. Patlamanın ardından oluşacak kargaşadan şu şekilde faydalanılacaktı:



“Esnafın ve halkın içerisine sızmış bulunan provokatörleri harekete geçirerek yapılacak manipülasyonlarla öfkeli grubun yaşananları irticai söylemler ve sloganlar eşliğinde protesto etmesi sağlanacaktır."







'Suga' nedir?







Emekli Oramiral Özden Örnek’in ‘SUGA Kuvvetleri Komutanı’ unvanıyla imzaladığı öne sürülüyor. SUGA Kuvvetler Komutanlığı’nın Gölcük, Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere dört birlik komutanlığından oluşturulması amaçlanmış. SUGA Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kurmay Başkanlığı’nı ise Ergenekon soruşturmasında da adı birçok kez gündeme gelen Dz. Kur. Kd. Albay Ramazan Cem Gürdeniz (emekli Tümamiral) yapmış. Tuğamiral Aydın Gürül’ün komutanlığını yaptığı Gölcük Birliği’nde Kur. Kd. Yb. Levent Görgeç, Dz. Kur. Kd. Yb. Koray Özyurt, Dz. Kur. Kd. Bnb. Dora Sungunay görev almış. 2009 Ağustos Yüksek Askeri Şura’sında tuğamiralliğe terfi ettirilen Levent Görgeç ile Dora Sungunay, Poyrazköy iddinamesinde sanık olarak yer alıyor. Ankara Birlik Komutanı ise dönemin Tümamirali A. Feyyaz Öğütçü. Yine Tuğamiral Mehhet Fatih Ilgar’ın da SUGA’da Albay rütbesinde yer alıyor.

