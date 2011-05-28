Balyoz'da 8 muvazzaf asker serbest bırakıldı

T24

Gölcük'te ele geçirilen belgeler

''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen 8 muvazzaf asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Bir korgeneral, üç tümgeneral, bir tümamiral, iki tuğgeneral ve bir albay, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Salim Duran tarafından sorgulandı.Yaklaşık 12 saat süren sorgulamaların ardından, muvazzaf askerlerin tamamı serbest bırakıldı.Muvazzaf askerlerin adliyeden, önce İstanbul Merkez Komutanlığına, ardından da görev yerlerine gidecekleri öğrenildi.Bu arada Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen belgelerden birinde, ''Amirallere suikast girişimi'' iddiasına ilişkin adı geçtiği öne sürülen Kurmay Albay Ümit Metin, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.