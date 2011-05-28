Balyoz'da 8 muvazzaf asker serbest bırakıldı

T24 - Eskişehir'de emekli Albay Hakan Büyük'ün evinde ele geçirildiği öne sürülen Balyoz Planı'nın ek belgeleriyle ilgili soruşturma kapsamında aralarında Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, Tümgeneral Beyazıt Karataş, Korgeneral Turgut Atman, Tümgeneral Nedim Güngör Kurubaş, Tuğgeneral Mehmet Eldem, Tuğgeneral Erhan Pamuk, Tümamiral Sinan Ertuğrul'un da bulunduğu 9 üst düzey komutandan Org. Balanlı dışındakilerin ifadeleri alındı. Savcılıkça sorgulanan muvazzaf askerler serbest bırakıldı. Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ifade vermedi.
''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen 8 muvazzaf asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Bir korgeneral, üç tümgeneral, bir tümamiral, iki tuğgeneral ve bir albay, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Salim Duran tarafından sorgulandı.
Yaklaşık 12 saat süren sorgulamaların ardından, muvazzaf askerlerin tamamı serbest bırakıldı.
Muvazzaf askerlerin adliyeden, önce İstanbul Merkez Komutanlığına, ardından da görev yerlerine gidecekleri öğrenildi.Gölcük'te ele geçirilen belgeler
Bu arada Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen belgelerden birinde, ''Amirallere suikast girişimi'' iddiasına ilişkin adı geçtiği öne sürülen Kurmay Albay Ümit Metin, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.