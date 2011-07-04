Balyoz'da 6 muvazzaf subay daha tutuklandı

T24-İkinci ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 8 kişiden 6'sı hakkındaki yakalama emri yüzlerine karşı okunarak tutuklandı.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Korgeneral Turgut Atman, Tümgeneral Nedim Güngör Kurubaş, Tümgeneral Bülent Kocababuç, Tuğgeneral Mehmet Eldem, Tuğgeneral Mustafa Erhan Pamuk ve Albay Mehmet Örgen yakalama emrine karşı diyeceklerini sordu.
Mahkeme heyeti, sanıkları, haklarındaki yakalama emirlerini yüzlerine karşı okuyarak tutukladı.