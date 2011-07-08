-''BALYOZ''DA 5 TUTUKLAMA İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan 1'i emekli asker 6 kişiden 5'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Merkez Komutanlığınca Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen ve 1 tuğamiral'in de aralarında bulunduğu 5 asker ile 1 emekli asker, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'a ifade verdi. Savcı Ayar, emekli askeri serbest bırakırken, diğer 5 kişiyi tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. 5 kişinin Nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince sorgulanması bekleniyor.