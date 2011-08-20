Balyoz'da 5 askere tutuklama

T24 - 'Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 6 muvazzaf askerden tuğamiraller Şafak Yürekli ve Osman Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı.



Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nde yapılan aramalarda ele geçirildiği iddia edilen belgelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 muvazzaf asker sabah saatlerinde adliyeye getirildi.



'Poyrazköy' ve 'Askeri Casusluk' davalarının tutuksuz sanığı Tuğamiral Şafak Yürekli, Tuğamiral Osman Kayalar ve Deniz Kurmay Albay Aşkın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 6 asker Balyoz soruşturmasını yürüten savcı tarafından sorgulandı.



Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 muvazzaf askerin sorguları tamamlandı.



Mahkeme, tuğamiraller Şafak Yürekli ve Osman Kayalar, deniz kurmay albaylar Erhan Şensoy, Cem Okyay ve Gürsel Çaypınar'ın tutuklanmasına karar verdi.



Deniz Kurmay Albay Aşkın Öztürk ise serbest bırakıldı.





