T24 LogoT24 Logo
Gündem

BALYOZ'DA 4 SANIK İÇİN TUTUKLAMA KARARI İSTANBUL (A.A)

14 Mart 2011 21:01

-BALYOZ'DA 4 SANIK İÇİN TUTUKLAMA KARARI İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin davada mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan 4 sanığın tutuklanmasına karar verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, yurt dışındaki görevleri nedeniyle bugün duruşmaya katılan ve haklarında yakalama kararı bulunan Hakan Akkoç, Bahtiyar Ersay, Nedim Ulusan ve Mehmet Alper Şengezer'in tutuklanmasına karar verildiğini açıkladı. Mahkeme, tutuklama kararına gerekçe olarak da ''Haklarındaki dosyadaki delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması, sanıkların konumu itibariyle delillere etki yapma ihtimalinin olması, tanıkların henüz dinlenmemiş oluşu, atılı suçun CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması ve bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını'' gösterdi. Böylece dava kapsamında tutuklu sayısı 161'e çıktı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24