-BALYOZ'DA 4 SANIK İÇİN TUTUKLAMA KARARI İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin davada mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan 4 sanığın tutuklanmasına karar verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, yurt dışındaki görevleri nedeniyle bugün duruşmaya katılan ve haklarında yakalama kararı bulunan Hakan Akkoç, Bahtiyar Ersay, Nedim Ulusan ve Mehmet Alper Şengezer'in tutuklanmasına karar verildiğini açıkladı. Mahkeme, tutuklama kararına gerekçe olarak da ''Haklarındaki dosyadaki delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması, sanıkların konumu itibariyle delillere etki yapma ihtimalinin olması, tanıkların henüz dinlenmemiş oluşu, atılı suçun CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması ve bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını'' gösterdi. Böylece dava kapsamında tutuklu sayısı 161'e çıktı.