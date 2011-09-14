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Balyoz'da 4 muvazzafa tutuklama

Balyoz soruşturması kapsamında Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Erenoğlu, Tuğgeneral İlhan ve iki kurmay albay tutuklandı.

14 Eylül 2011 03:00

T24 - Balyoz soruşturması kapsamında Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Erenoğlu, Tuğgeneral İlhan ve iki kurmay albay tutuklandı.

“Balyoz Planı” soruşturması kapsamında Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa İlhan ve Kurmay albaylar Ender Kahya ve Önder Çelebi tutuklandı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde “Balyoz Planı” soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulanan Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa İlhan ve Kurmay albaylar Ender Kahya, Yusuf Afat ve Önder Çelebi'yi, tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa İlhan ve Kurmay albaylar Ender Kahya ve Önder Çelebi tutuklandı. 1 asker serbest bırakıldı.

Tuğgeneral Mustafa İlhan’ın adı internet sitelerine düşen PKK'lılara zayiat verdiği gerekçesiyle Heron'ların düşürülmesinin istendiği telefon görüşmeleri iddiasıyla da gündeme gelmişti. 


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