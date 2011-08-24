Balyoz'da 3 tutuklama daha

T24 - "Balyoz Planı" soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 4 kişiden, emekli Korgeneral Rasim Arslan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklandı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 4 kişinin sorguları tamamlandı.



Mahkeme, emekli Korgeneral Rasim Arslan ile kurmay albaylar Derya Ön ve Baybars Küçükatay'ın "darbeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



Tümgeneral Atilla Özler ise serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilenlerden biri emekli iki albay, savcılıktan serbest kalmıştı.





