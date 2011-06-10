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BALYOZ'DA 3 SUBAYA TUTUKLAMA İSTEMİ İSTANBUL (A.A)

10 Haziran 2011 18:25

-BALYOZ'DA 3 SUBAYA TUTUKLAMA İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında ifadeleri alınan 4 muvazzaf askerden 3'ü tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.  İstanbul Merkez Komutanlığına ait bir araçla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen bir albay, 2 yarbay ve bir yüzbaşının ifadeleri, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından alındı.  Yarbaylardan birini serbest bırakan Savcı Ayar, diğer 3 muvazzaf askeri ise tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. 

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