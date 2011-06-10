-BALYOZ'DA 3 SUBAYA TUTUKLAMA İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında ifadeleri alınan 4 muvazzaf askerden 3'ü tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Merkez Komutanlığına ait bir araçla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen bir albay, 2 yarbay ve bir yüzbaşının ifadeleri, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından alındı. Yarbaylardan birini serbest bırakan Savcı Ayar, diğer 3 muvazzaf askeri ise tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.