Balyoz'da 3 muvazzaf subay tutuklandı

T24 - Balyoz soruşturması kapsamında, Korgeneral Korcan Pulatsü'nün de aralarında bulunduğu 3 muvazzaf subay tutuklandı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulandıktan sonra İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen bir korgeneral, iki kurmay albay ve bir emekli astsubaydan oluşan 4 kişinin sorgusu tamamlandı.



Nöbetçi mahkeme, Eskişehir 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Korcan Pulatsü ile kurmay albaylar Ender Güngör ve Murat Ünlü'nün, ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Emekli astsubay ise serbest bırakıldı.



Sabah saatlerinde adliyeye getirilen 5 kişinin arasında bulunan bir yarbay, savcı Hüseyin Ayar tarafından serbest bırakılmıştı.



''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında bugüne kadar Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ve Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmış oldu.





