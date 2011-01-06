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BALYOZ'DA 3. DURUŞMA İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2011 12:58

-BALYOZ'DA 3. DURUŞMA İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 196 sanıklı davanın 3. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek, Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli koramiral Ahmet Feyyaz Öğütcü, Mehmet Otuzbiroğlu, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açığa alınan Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı Albay Dursun Çiçek, ''Ergenekon'' davalarında tutuklu yargılanan Mehmet Fikri Karadağ ve Cengiz Köylü ile başka suçtan Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan eski Kayseri Jandarma Komutanı Emekli Albay Cemal Temizöz'ün de aralarında bulunduğu 182 sanık katıldı. Hakim Ömer Diken'in başkanlık yaptığı mahkeme heyetinde, üye hakimler Davut Bedir, Murat Üründü ve Ali Efendi Peksak yer aldı. Duruşmada, iddia makamını özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş temsil etti. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Temizöz, Kayseri'de görev yaparken emekli olduğunu belirterek, aylık kazancının yaklaşık 2 bin 500 lira olduğunu söyledi. Halen başka suçtan Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu olduğunu ifade eden Temizöz, evli ve 2 çocuk babası olduğunu kaydetti. Duruşma, bugünkü celseye katılan bazı sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

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