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'Balyoz'da 3 asker daha tahliye edildi

"Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında tutuklanan 3 muvazzaf askerin itiraz üzerine tahliye edildiği bildirildi.

21 Mart 2010 02:00

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında tutuklanan 3 muvazzaf askerin itiraz üzerine tahliye edildiği bildirildi. Askerlerin tahliyesi ile tutukluların sayısı 35'e düştü.

Alınan bilgiye göre, soruşturması kapsamında daha önce mahkemece serbest bırakılmasının ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarının itirazı üzerine tutuklanmalarına karar verilen Yüzbaşı Erdinç Atik ile astsubaylar Mustafa Kelleci ve Abdil Akça'nın avukatları, mahkemeye tekrar başvurarak müvekkillerinin tutukluluk hallerine itiraz etti.

İtiraz dilekçesini değerlendiren Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüzbaşı Atik ile astsubaylar Kelleci ve Akça'nın tahliyesini kararlaştırdı.

3 muvazzaf askerin tahliyesiyle birlikte, "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında tutukluların sayısı 35'e düştü.

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