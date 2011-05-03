-BALYOZ'DA 27 KİŞİ SAVUNMA YAPTI İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Balyoz Planı davası kapsamında tutuklu yargılanan 6 sanığın daha savunması tamamlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Hasan Basri Aslan ve Mehmet Kemal Gönüldaş, beraatlerine karar verilmesini istediler. Tutuklu sanık Ali Rıza Sözen de iddianamede 2. ve 5. kolordularda görev yaptığının belirtildiğini, bunun yanlış olduğunu söyleyerek, ''Uzunköprü'de görevliydim. 5. Kolordu ile hiçbir bağlantım yoktur. Hakkımızda iddia edilenler, polis fezlekesinde yer alan tutarsız değerlendirmelerdir. Hakkımda iddia edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Tutukluluğumun son bulmasını ve beraatimi talep ediyorum'' dedi. Tutuklu sanıklardan İlkay Nerat ise dava konusu seminere katılmadığını belirterek, seminerin düzenlendiği tarihte yurt dışında olduğunu söyledi. Nerat, tüm suçlamaları reddederek, tahliyesini ve beraatini talep etti. Duruşmada sanıklardan Veli Murat Tulga'nın savunmasının tamamlanmasının ardından Behzat Balta'nın savunması alındı. Balyoz Planı'nın sahte olduğunu ileri süren emekli Tümgeneral Balta, ''Suçlar, mesnetsiz bilgi ve belgelerle değerlendirilmektedir. Bu suçlamaları reddediyorum. Rutin ve sıradan bir seminer olduğu için gitmemek için girişimde bile bulunmuştum'' diye konuştu. Balta'nın avukatı Salim Şen de savunması sırasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şeref Akçay'ın tahliye yönünde koyduğu muhalefet şerhine dikkati çekti. Şen, Akçay'ın, kararda, ''Muhalefet ettiğim için meslektaşlarım selamı kesti. Yakalama kararlarının kaldırılmasına ilişkin karardan sonra 'Sizin de dangalak bir kararınız gelecek' diyen meslektaşım bile oldu'' dediğini anımsattı. Avukat Şen'in bu sözleri üzerine araya giren Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, ''Sayın Başkan bunları kimler için söylüyor bilemeyiz. Ancak biz 10. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri, Sayın Akçay ile izne ayrıldığı son güne kadar nezaket kuralları içerisinde ilişkilerimizi sürdürdük. Hatta kendisi Vali'yi ziyarete gittiğinde beni de çağırmıştı. Ancak mazeretim olduğu için gidememiştim. Bunlar bir karar değil, başkanın şahsi düşünceleridir. Bir kanıya varmak için iki tarafın da dinlenmesi gerekir. Başkanın ihtilafa düştüğü hakimler ile arasında geçen konunun ne olduğunu bilmediğimiz için bu konuda görüş bildirilmemesi, bu konunun buraya getirilmemesi gerektiğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Salim Şen ise haklı veya haksız diye bir görüş belirtmediğini ifade ederek, ''Beşiktaş Adliyesinde siz ve biz ayrımı var mı? Varsa sizin mahkemeniz hangi taraftadır. Bu kuşku ortada durduğu sürece sabahlara kadar savunmalara devam edilse de bir yere varılamaz. Benim şu an içimde vicdanen bu kuşku var. Bu tutuklamalar devam edecekse savunmaların hiçbir anlamı yok'' diyerek savunmasını bitirdi. Duruşma 5 Mayıs Perşembe gününe ertelendi. Bu arada, sanıkların savunmalarını kısa yapmaları nedeniyle bugünkü duruşmada toplam 16 sanığın savunması alındı. Dava kapsamında 162 tutuklu sanıktan Çetin Doğan, Özden Örnek ve Halil İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu toplam 27 kişi savunmasını yaptı.