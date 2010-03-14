'Balyoz'da 2 muvazzaf asker tahliye edildi

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Tuğamiral Turgay Erdağ ve Albay Ali Türkşen serbest bırakıldı. Askerlerin "delil karartma şüphelerinin olmadığı ve görevlerinin başında olmaları" gerekçeleriyle tahliye edildiği belirtildi.



İstanbul Başsavcılığı tarafından "Balyoz Harekât Planı"soruşturması birinci dalgasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Tuğamiral Turgay Erdağ ve Albay Ali Türkşen mahkeme kararıyla, "görevleri başında bulundukları ve delilleri karartma şüphesi olmadığı gerekçesiyle" tahliye edildi.



"Poyrazköy" iddianamesinde de adı geçen Kurmay Albay Ali Türkşen, Tuğamiral Erdağ ile birlikte aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Türkşen'in Poyrazköydeki kazılarda silahlar bulunmasının ardından bazı telefon görüşmelerinde suç unsuru tespit edildiği belirtiliyordu.



Tuğamiral Turgay Erdağ "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınmış ve örgüt üyeliği suçlamasıyla 26 Şubat tarihinde tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi'ne gönderilmişti.



Tümamiral Turgay Erdağ'la ilgili 5 Mart tarihinde yapılan tutukluluğa itiraz talebi reddedilmişti.



'İlk dalga'da 48 kişi gözaltına alınmıştı



İlk dalga operasyonda 48 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün (14 Mart 2010) gerçekleşen 2 tahliyenin ardından ilk dalga operasyonlarında serbest bırakılan asker sayısı 17'ye yükseldi.



'Balyoz’un tutukluları



İstanbul Başsavcılığı tarafından "Balyoz" soruşturmasının ilk dalgasında tutuklanan isimle şöyle:



* Tümgeneral İhsan Balabanlı



* Tümgeneral Bekir Memiş



* Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz



* Tümamiral Semih Çetin



* Tuğamiral Cem Aziz Çakmak



* Tuğamiral Turgay Erdağ (14 Mart 2010 tarihinde serbest bırakıldı)



* Albay Recep Yıldız



* Albay Mustafa Öncel



* Albay Murat Özçelik



* Albay Yüksel Gürcan



* Albay Taylan Çakır



* Albay Hasan Basri Arslan



* Albay Ali Rıza Sözen



* Albay Ali Türkşen (14 Mart 2010 tarihinde serbest bırakıldı)



* Albay Abdullah Zafer Arısoy



* Yarbay Levent Çehreli



* Yarbay Ertuğrul Uçar



* Yarbay Hanifi Yıldırım



* Emekli Orgeneral Çetin Doğan



* Emekli Korgeneral Engin Alan



* Emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın



* Emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü



* Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk



* Emekli Tümamiral Özer Bulut



* Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri



* Emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol



* Emekli Tuğgeneral İzzet Ocak



* Emekli Kurmay Albay Ümit Özcan



* Emekli Kurmay Albay A.İhsan Çuhadaroğlu



* Emekli Albay Emin Küçükkılıç



* Emekli Albay Suat Aytın



* Emekli Albay Kubilay Aktaş



* Emekli Kurmay Albay Bülent Tunçal



Serbest kalanlar



"Balyoz" operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan isimlerse şunlar:



Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek

Eski Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Ergin Saygun



* Emekli Koramiral Lütfi Sancar



* Emekli Korgeneral Ayhan Taş



* Emekli Tümamiral Engin Baykal



* Emekli Tümgeneral Gaffur Aksu



* Emekli Tümgeneral Ahmet Baki Erdoğan



* Emekli albay Yusuf Ziya Toker



* Emekli Albay Mustafa Çalış



* Emekli Albay Metin Dikici



* Emekli Astsubay Adil Erden



* Emekli Albay Musa İstek



* Deniz Albay Tayfun Duman



'Balyoz Harekât Planı'da ne var?



2003 yılında 1. Ordu’da "seminer" görünümü altında yapılan "Balyoz Harkât Planı"yla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirlen iki ayrı operasyonda toplam 68 kişi gözaltına alındı. İlk operasyonda, 33 asker tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkinci operasyonda Balyoz’a parelel ‘Sakal’ ve ‘Çarşaf’ adlı olduğu iddia edilen planlarda adı geçen biri emekli 19 kişi gözaltına alındı.



"Balyoz Harekât Planı" 4 alt eylemden oluşuyor:



ORAJ: ‘Çok Gizli’ damgası ve Şubat 2003 tarihini taşıdığı ileri sürülen ‘Oraj Hava Harekât Planı’, Harp Akademileri Komutanı Hava Orgeneral İbrahim Fırtına’nın imzasını taşıyor. Planın ‘Vazife’ bölümünde, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı olarak Türkiye genelinde sıkıyönetim ilan edilmesini sağlamak” yazıyor. ‘İcra’ başlığı altında şöyle deniyor: “Mümkünse bir uçağımızın Yunan Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesi sağlanacak, bu gerçekleşmediği takdirde yeniden teşkilatlandırılan Özel Filo personelinden bir pilotun uygun zaman ve yerde kolundaki uçağa atış yapmak sureti ile kendi uçağımızın düşürülmesi sağlanacaktır.”



ÇARŞAF: ‘Çarşaf Planı Harekat Emri’nde iddiaya göre Jandarma Yüzbaşı Hüseyin Topuz’un imzası var. Fatih Camii’ni hedef aldığı ileri sürülen planın ‘Vazife’ başlığında, “Darbe için elverişli koşulları oluşturmak maksadıyla Fatih Camii’nde G Günü S Saatinde tedhiş faaliyeti icra edilecektir” deniliyor ‘İcra’ hükümleri şöyle: “Tahrip düzeneği bir çanta içerisine yerleştirilmiş olarak Tahrip -A tarafından camii içerisinde caminin iç kısımlarındaki cemaate yakın ayakkabılığa bırakılacak. Tahrip-B, cami avlusundan çıkıp 300 m. uzaklaştıktan sonra ilgili telefon numarasını arayarak tahribi gerçekleştirecektir.”

İddiaya göre planda; darbeye direnmesi muhtemel 200 bin kişi Şükrü Saraçoğlu ve Burhan Felek statları ile Ümraniye Netaş tesislerine doldurulacak.



SAKAL: İddiaya göre, üzerinde Jandarma Binbaşı Hüseyin Özçoban’ın imzası var. Beyazıt Camisi’ne bir çanta içinde tahrip düzeneği yerleştirilecek ve şadırvanda unutulmuş görüntüsü ile bırakılacaktı. Özçoban’ın komutasındaki tim, bombayı yine cuma günü, ezandan 10 dakika önce yerleştirmeyi hedefliyordu. Patlamanın ardından oluşacak kargaşadan şu şekilde faydalanılacaktı: “Esnafın ve halkın içerisine sızmış bulunan provokatörleri harekete geçirerek yapılacak manipülasyonlarla öfkeli grubun yaşananları irticai söylemler ve sloganlar eşliğinde protesto etmesi sağlanacaktır.”



SUGA: Emekli Oramiral Özden Örnek’in ‘SUGA Kuvvetleri Komutanı’ unvanıyla imzaladığı öne sürülüyor. SUGA Kuvvetler Komutanlığı’nın Gölcük, Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere dört birlik komutanlığından oluşturulması amaçlanmış. SUGA Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kurmay Başkanlığı’nı ise Ergenekon soruşturmasında da adı birçok kez gündeme gelen Dz. Kur. Kd. Albay Ramazan Cem Gürdeniz (emekli Tümamiral) yapmış. Tuğamiral Aydın Gürül’ün komutanlığını yaptığı Gölcük Birliği’nde Kur. Kd. Yb. Levent Görgeç, Dz. Kur. Kd. Yb. Koray Özyurt, Dz. Kur. Kd. Bnb. Dora Sungunay görev almış. 2009 Ağustos Yüksek Askeri Şura’sında tuğamiralliğe terfi ettirilen Levent Görgeç ile Dora Sungunay, Poyrazköy iddinamesinde sanık olarak yer alıyor. Ankara Birlik Komutanı ise dönemin Tümamirali A. Feyyaz Öğütçü. Yine Tuğamiral Mehhet Fatih Ilgar’ın da SUGA’da Albay rütbesinde yer alıyor.

