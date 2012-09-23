Balyoz'da 2 kadına 16'şar yıl hapis cezası

Emekli Albay Öğretmen Berna Yılmaz, Balyoz davasında kararın açıklandığı duruşmada hazır bulundu. Karar açıklanmadan duruşmadan ayrılan Yılmaz ve tutuksuz olarak yargılanan Deniz Hakim Yarbay Tülay Delibaş hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Milliyet gazetesinden Esra Alus'un haberi şöyle:

TÜLAY DELİBAŞ: 2004’ten beri Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde görevli. “Bakanlar Kurulu’nu görevini yapamaz hale getirmeye teşvik” iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası isteniyordu ve yargılama sonunda 16 yıl hapse mahkum oldu. Olay tarihinde yüzbaşı rütbesinde bulunan ve Gölcük’te görevli olan Delibaş’ın “Önleyici hukuki tedbirler” başlıklı bir belge hazırladığı, Oramiral Özden Örnek adına imzaya açılan belgede, SUGA Harekat Planı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yeniden yapılandırması faaliyetlerinin istenilen seviyeye ulaşmadığı iddia ediliyordu. 43 yaşındaki Delibaş, Gölcük’teki görevinin ardından, Ankara’da Genelkurmay Askeri Savcılığı’nda görevlendirildi. Bu görevi sırasında “halkı askerlikten soğutmak” iddiasıyla askeri mahkemede yargılanan ve aralarında Şanar Yurdatapan, Ali Nesin, Lale Mansur ve Etyen Mahcupyan’ın da olduğu sanıkların davasında askeri savcı olarak görev aldı.



‘Aynı gruptaydı’



İddianamede, “Özden Örnek adına imzaya açılan ‘DzKdan_istekler.doc’ isimli belgede ‘Dz. K.K.lığının yeniden yapılandırılması faaliyetlerinde istenen seviyeye ulaşılamaması durumunda; adli ve idari konularda oluşabilecek güçlüklere karşı, koruyucu tedbir olarak en kötü senaryolar dikkate alınarak yapılan mevzuat çalışmaları’ ve ‘Koruyucu Güvenlik Önlemleri konusunda hazırlanan güvenlik brifingi’ şeklinde iki ayrı konu başlığının ele alındığı ve kapsamında çalışmaların yapıldığı anlaşılmıştır... Mevzuat çalışmaları yapmak üzere bir grup teşkil edildiği, bu grup içerisinde de A.Cengiz Şirin, Cumhur Eryüksel, Tanju Ünal, Tülay Delibaş ve Doğan Uysal isimli sanıkların bulunduğu görülmüştür. Bu grup tarafından, yapılan görevlendirmeye uygun olarak çalışmaların yapıldığı görülmüştür” denilmişti.



Karardan önce çıktı



BERNA YILMAZ: İsmi iddianamede EK-28- EK K LAHİKA-10 CETV-I.doc dosyası içinde çok gizli ibareli evrakla irtibatlı olarak geçiyordu. İddianamede bu irtibat şöyle anlatılıyordu:

“Hv.Öğ.Bnb. Plan Subayı Berna Dönmez ismine imzaya açılmış ‘Oraj Hava Harekat Planı Yıldız Teknik Üniversitesine Yönelik Plan’ başlıklı bir yazı olduğu, içeriğinde; ORAJ planı kapsamında, sıkıyönetim ilanıyla birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi’ne el konulması ve yönetiminin değiştirilmesi konusunda bir talimat olduğu görülmüştür. Dosya özelliklerine bakıldığında; Berna Dönmez tarafından yazıldığı, içerik oluşturma tarihinin ‘05.02.2003 09:24’ olduğu, son kaydedenin ‘ckoylu’ ve son kaydetme tarihinin ‘19.02.2003 10:38” olduğu tespit edilmiştir’ deniyordu. Mahkeme kararı açıklamadan önce Yılmaz’ın duruşmayı terk ettiği ise karardan sonra anlaşıldı.