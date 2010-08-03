-BALYOZ'DA 184 EK KLASÖR DİJİTAL ORTAMDA İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin haklarında dava açılan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in de aralarında bulunduğu 196 sanıklı davanın ek klasörleri avukatlara dağıtıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, dava dosyasının yer aldığı 184 ek klasörün dijital ortama aktarılması tamamlandı. Buna göre, 1 No'lu klasörde, Taraf gazetesinde, ''Balyoz Darbe Planı'' başlıklı haberin yayımlanmasının ardından yaşanan süreç anlatılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan fezlekeye yer verildi. Ek klasörlerde, arama, el koyma kararları, sanıklardan elde edilen deliller, ifadeleri, yakalama kararları gibi Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı ile yapılan yazışmalar ve gönderilen belgeler bulunuyor. ''Sakal'', ''Çarşaf'', ''Oraj'' ve ''Suga'' adı verilen planlar, bilirkişi raporlarının da yer aldığı klasörlerde, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ülkemizde bugüne kadar meydana gelen darbeler ve darbe sürçleri ile Balyoz Darbe Planı arasındaki benzerliklere ilişkin 10 sayfalık yazı da yer alıyor.