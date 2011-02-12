Balyoz'da 12'si muvazzaf 13 subay cezaevine gönderildi

T24 - Balyoz davası kapsamında 29 kişi hakkında da yakalama kararı verilmişti. O isimler arasında bulunan 12'si muvazzaf 13 subay tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Balyoz Güvenlik Harekât Planı davasında haklarında yakalama kararı çıkarılan subaylardan 7'si Merkez Komutanlığı'na teslim oldu. İnzibat eşliğinde dün öğle saatlerinde adliyeye getirilen 7 subay, haklarındaki tutuklama kararı vicahiye çevrildikten sonra cezaevine gönderildi. Akşam saatlerinde de 5 muvazzaf subay adliyeye getirildi. Adliyede ek ifade veren 5 subay, tutuklanarak Hasdal Cezaevi'ne gönderildi. Ayrıca akşam saatlerinde adliyeye gelerek teslim olan bir emekli subay da tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Böylece haklarında yakalama kararı çıkarılan 29 subaydan teslim olan 13'ü tutuklandı.



Silivri Cezaevi’nde görülen “Balyoz” davasının 13. Duruşmasında, aralarında emekli generaller Çetin Doğan, İbrahim Fırtına ve Özden Örnek'in de bulunduğu 162 sanık için tutuklama kararı çıktı. Duruşma salonunda bulunan 133 sanıktan emekli askerler ile siviller gece sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Cezaevi’ne gönderildi. 27 muvazzaf subay ise Hasdal Askeri Cezaevi’ne gönderildi. Haklarında dün yakalama emri çıkartılan ve bugün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 7 muvazzaf asker de, karar yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sivil plakalı askeri araçla getirilen muvazzaf askerler İbrahim Koray Özyurt, Nihat Altınbulak, Soner Polat, Mehmet Ferhat Çolpan, Meftun Hıraca, Abdurrahman Başbuğ ve Erdinç Atik'in yüzlerine karşı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dünkü duruşmada haklarında çıkarttığı yakalama emrine ilişkin karar okundu. Tutuklanan muvazzaf askerler, daha sonra sivil plakalı askeri minibüse bindirilerek Hasdal Askeri Cezaevi'ne gönderildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne akşam saatlerinde götürülen 4 muvazzaf asker daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın ise pazartesi günü adliyeye geleceği öğrenildi.





11 sanık karara itiraz etti



Öte yandan, haklarında tutuklama kararı çıkartılan Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz'in de aralarında bulunduğu 11 sanık karara itiraz etti.





Ergin Saygun hastaneye yattı



Balyoz Davası'nda haklarında yakalama kararı verilen 29 asker arasında yer alan emekli Orgeneral Ergin Saygun ile emekli Tümgeneral Recep Rıfkı Durusoy, GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yattı. İki generalin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmedi.





Yolu kapattılar



Tutuklanan sanıkların yakınları ise tutuklamalara tepki göstermek için İstanbul Adliyesi’ndeydi.



Basın açıklamasının ardından adliye binası önündeki yolu trafiğe kapatan aileler bir süre sonra dağıldı.





Emekli askerler



E. Org. Çetin Doğan, E. Org. Ergin Saygun, E. Tümg. Nuri Ali Karababa, E. Tümg. Recep Rıfkı Durusoy, E. Alb. Hamdi Poyraz,





Muvazzaf askerler



Korg. Nejat Bek, Tuğg. Hakan Akkoç, Alb. Mustafa Önsel, Alb. Nihat Altınbulak, Alb. Hanifi Yıldırım, Alb. Hasan Nurgören, Alb. İbrahim Koray Özyurt, Alb. Soner Polat, Yarb. Yunus Nadi Erkut, Yarb. Meftun Hıraca, Yarb. Mehmet Ferhat Çolpan, Yarb. Bahtiyar Ersay, Binb. Refik Hakan Tufan, Binb. Mustafa Yuvanç, Binb. Gökhan Murat Üstündağ, Üstğ. Erdinç Atik, Asb. Harun Özdemir, Asb. Mehmet Alpar Şengezer, Asb. Murat Ataç, Asb. Nedim Ulusan, Asb. Ali Demir, Asb. Halil Yıldız, Asb. Erhan Kuraner ve Asb. Abdurrahman Başbuğ.





