Balyozcuların bir kısmı da terfi etti

T24- Adları 'Balyoz Darbe Planı', 'İnternet andıcı', 'İrticayla Mücadele Eylem Planı' soruşturmalarına karışan askerlerden bir kısmı terfi etti. 'Islak imza' haberlerine konu olan Albay Dursun Çiçek ise yine terfi edemedi. 'Başbuğ'un sahip çıktığı' Kurmay Albay Cemal Temizöz ise emekliye sevk edildi.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ), kamuoyuna adları, Balyoz Darbe Planı, Poyrazköy, ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ ve ‘İnternet andıcı’ soruşturmaları ile yansıyan bazı isimler terfi etti. Orgeneral Başbuğ’un ‘sahip çıktığı’ Kurmay Albay Cemal Temizöz ise emekliye sevk edildi. Deniz Kıdemli Albay Dursun Çiçek’e de emeklilik yolu gözüktü.

30 Ağustos 2010 itibarıyla terfi eden veya emekli edilen isimlerin bazıları şöyle:

Savcı ve polise karşı çıkmıştı (Deniz Harp Akademisi Komutanı Tümamiral Deniz Cora): Poyrazköy soruşturması sırasında özel yetkili savcılar polis ve askeri inzibat eşliğinde Gölcük Merkez Komutanlığı’nda bir askerin odasını aradı. Bir bilgisayarla bazı belge ve CD’lere el koymak isteyen savcılara o dönem Harp Filo Komutanı olan Tümamiral Cora karşı çıktı. Olay krize dönüşürken, Genelkurmay Başkanlığı, savcının istediği belgelere el koymasına onay verdi. Koramiralliğe terfi etti.

Terfi etti (Güney Grup Komutanı Tuğamiral Erdem Caner Bener): Balyoz Darbe Planı ile ilgili soruşturma çerçevesinde ifadesine başvuruldu. Takipsizlik kararı verildi. Tümamiralliğe terfi etti.

Terfi etti (Tuğamiral Ahmet Sinan Ertuğrul): ‘Balyoz’ ile ilgili soruşturmada ifade verdi ancak hakkında işlem yapılmadı, sanık da olmadı. Tümamiralliğe terfi etti.

İnternet andıcı için çağırıldı (Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu): Kamuoyu Çubuklu’yu Genelkurmay Başkanlığı’nın haftalık olağan basın toplantılarından tanıdı. İnternete düşen ses kaydıyla gündeme geldi. Orgeneral Hasan Iğsız ile birlikte ‘İnternet andıcı’ olarak nitelendirilen belge ile ilgili olarak ifadesine başvurulmak üzere ilgili mahkemeye davet edildi. Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanlığı yaverliğinden generalliğe (Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhammer Metin Özbek): Bir süre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yaverliğini yapan sonra Muhafız Alayı’nın başına geçen Özbek, tuğgeneralliğe terfi etti.

Çiçek’le birlikte ifade verdi (Kurmay Albay Şafak Yürekli): ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ altında imzası bulunan Albay Dursun Çiçek’le birlikte şüpheli olarak ifadeye çağrıldı. Tuğamiralliğe terfi etti.

Seneye emekli (Deniz Kıdemli Albay Dursun Çiçek): ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’nın altında imzası olduğu için sivil savcılıkça tutuklanan, Askeri Savcılığın da TSK’dan atılmasını talep ettiği Deniz Kıdemli Albay Dursun Çiçek, yine terfi edemedi.

Çiçek şimdi eğer kendi isteğiyle bu yıl emekli olmazsa, seneye otomatikman emekliye sevk edilecek.

Orgeneral Başbuğ sahip çıktı ama (Kayseri İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Cemal Temizöz): Şırnak’ın Cizre ilçesinde görev yaptığı 1993-1996 yılları arasındaki dönemde kaybolan kişilerle ilgili önce ifadesine başvurulan ardından da tutuklanan Temizöz’e Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ sahip çıkmıştı. Orgeneral Başbuğ, bir televizyon kanalına verdiği ropörtajda şöyle dedi: “Beni en çok üzen olayların başında şu geliyor: Terörle mücadelede görev yapmış, canını feda etmekten kaçınmamış subayın, generalin, astsubayın haksız yere suçlanmaları beni çok rahatsız etti. Bir terör örgütüne üye olmakla suçlanıyorlar. Albay Cemal Temizöz, buna bir örnek...” Kurmay Albay Temizöz, YAŞ kararları çerçevesinde emekliye sevk edildi.

Sürpriz: YAŞ’tan ihraç kararı çıkmadı



Ağustos 2010 Yüksek Askeri Şûrası’nda (YAŞ) dikkat çeken bir diğer sür-prizi ise hiçbir TSK personelinin ordu ile ilişiğinin kesilmemesi oldu.

Bu durum son 18 yılda sadece üç kez yaşanmıştı: 1992 ve 2008’de.

Son 18 yılın YAŞ’larında rekor ihraç kararı Ağustos 2002’ye ait: 44 ihraç. Ağustos 2008’de hiç ihraç kararı çıkmadı. Ardından Kasım 2008’de 24, Ağustos 2009’da üç ve Kasım 2009’da iki TSK personeli hakkında ihraç kararı verildi.

Yasa ‘Başbakan kararına uyulması zorunludur’ diyor



TSK Personel Kanunu, madde 121’de subay ve astsubayların atanmaları şöyle tarif ediliyor:

a) (Değişik bent: 29/07/1983 - 2870/10 md.) Asteğmen-albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atanmaları; Kuvvet Komutanlıklarınca,

b) General ve amirallerin atanmaları, Kuvvet Komutanlarının lüzum göstermesi ve Genelkurmay Başkanı’nın teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının inhası (teklifi), Başbakan’ın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanı’nın onaylayacağı kararname ile,

c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay İkinci Başkanı general ve amirallerin atanmaları, Genelkurmay Başkanı’nın teklifi, Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakan’ın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanı’nın onaylayacağı kararname ile,

d) (Değişik bend: 18/06/2003 - 4902 S.K./26. md.) Askeri hâkimlerin, GATA öğretim üyesi olan profesör ve doçentlerin ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın subay ve astsubaylarının atanmaları; özel kanunları gereğince; Yapılır.

e) (Mülga bent: 29/07/1983 - 2870/19 md.) (b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanı’nın teklifi üzerine, Milli Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, talebini yazı ile Başbakana gönderir. Başbakan kararını yazı ile Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’na bildirir. Başbakan’ın bu kararına uyulması zorunludur.