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''Balyoz''a bir tutuklama daha İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2011 21:01

-''Balyoz''a bir tutuklama daha İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen üç kişiden biri tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine çıkarılan iki albay ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Şantaj ve askeri casusluk'' davasının tutuklu sanığı emekli Yarbay Seyfettin Alevcan, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.  İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi, bir albayın tutuklanmasına karar verirken, biri emekli iki asker serbest bırakıldı.

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