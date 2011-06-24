Balyoz ve KCK tutukluları için karar vakti

T24- Diyarbakır bağımsız milletvekili seçilen KCK'da tutuklu Hatip Dicle’nin vekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP vekili seçilen Mustafa Balbay ve Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tahliye talepleri de reddedildi. Mahkemeler, bugün, BDP destekli bağımsız milletvekilleri Selma Irmak, Baysal Sarıyıldız, Kemal Aktaş, Gülser Yıldırım, İbrahim Ayhan ve Balyoz davasından tutuklu MHP'li vekil Korgeneral Engin Alan'ın tahliye talebine ilişkin karar vererecek.











Mustafa Balbay ve Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tahliye taleplerinin reddine ilişkin kararın çıkmasının ardından gözler Balyoz Davası sanığı ve MHP milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan'a çevrildi.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş da, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu yargılanan Korgeneral Alan'ın tahliye talebini reddetmişti. Alan için henüz karar çıkmadı. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş'ın, emekli Alan'ın tahliye isteminin reddini, Anayasa'nın 14. maddesine atıf yapan 83. maddesi kapsamında talep ettiği öğrenildi.

Kırbaş, mahkemeye sunduğu mütalaasında gerekçe olarak, ''Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır'' hükmünü içeren Anayasa'nın 83. maddesinin 2. fıkrasına yer verdi.





Avukatı açıkladı





Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde tahliye talebinin sonucunu bekleyen ve mahkeme heyetinin ayrılmasından sonra adliyeden ayrılan Alan'ın avukatı Ayhan Nacak, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mahkemenin tahliye talepleriyle ilgili kararını bugün vermediğini, kararın bugün ya da cuma günü çıkabileceğini aktaran Nacak, gazetecilerin, ''Siz talebinizde Sebahat Tuncel'in kararını emsal olarak göstermiş miydiniz?'' sorusuna, ''Hayır, ben emsal olarak göstermedim onu'' yanıtını verdi.

Tahliye talepli dilekçesinde başka kararları da emsal olarak göstermediğini anlatan Nacak, ''Daha önceki kararlar var. Mesela Osman Bölükbaşı'nın da bu konuda hapis kararı vardı. Mahkeme doğrudan doğruya hapislik kararını kaldırarak Meclise gönderdi'' ifadesini kullandı.

Nacak, emsal kararları, müvekkili Alan'ın direktifi doğrultusunda değil, kendi inisiyatifleriyle göstermediklerini dile getirdi.





KCK'dan tutuklu vekiller tahliye edilecek mi?





Diyarbakır bağımsız milletvekili seçilen Hatip Dicle’nin vekilliğinin düşürülmesinin ardından ceazevinde bulunan 5 milletvekilinin tahliye talebi için bugün karar verilmesi bekleniyor.

12 Haziran’da milletvekili seçilen Selma Irmak, Baysal Sarıyıldız, Kemal Aktaş, Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan, KCK davasından uzun süredir tutuklu bulunuyor.

Sanıkların avukatları mazbatalarını aldıktan sonra tahliyeleri için yargılandıkları mahkemelere başvurdu.

Bu başvurunun ardından mütalaa veren savcılar tahliye taleplerinin reddi yönünde görüş bildirdi.

Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza Mahekmeleri'nin bu başvuraları karara bağlaması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu, Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesine karar vermişti.

Bağımsız milletvekilleri bu gelişmenin ardından Meclis'e girmeme kararı almıştı.