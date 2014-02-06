Balyoz ve Ergenekon davasında kilit Anayasa Mahkemesi

Balyoz ve Ergenekon davalarında yerel mahkemeden tahliye ve yeniden yargılama talepleri peş peşe reddedildi. İlker Başbuğ, Fatih Hilmioğlu, Engin Alan ve Çetin Doğan’ın yaptığı bireysel başvurular, bu davaların kaderini belirleyecek.

Balyoz ve Ergenekon davasında İstanbul’daki mahkemelerden peş peşe ret kararları çıkması, gözleri Anayasa Mahkemesi’ne çevirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre, yerel mahkemelerden tahliye veya yeniden yargılama çıkmaması buradaki umutları tüketirken, Yüksek Mahkeme’nin kendisine yapılan bireysel başvurularda vereceği karar, Ergenekon ve Balyoz davası sanıklarının kaderini etkileyecek. İlker Başbuğ, Fatih Hilmioğlu, Engin Alan’ın başvuruları ile Çetin Doğan’ın yeniden yargılama talebi mahkeme yönünde kararı bekliyor. Tutuklu 6 milletvekilini tahliye eden Anayasa Mahkemesi, MHP milletvekili Engin Alan’ın yaptığı üç ayrı başvuruyu ise hala karara bağlamadı. Alan’ın avukatı Yakup Akyüz, “Mahkeme, kulağının üzerine yatmış bekliyor. Bu işkence, zulüm son bulsun artık” dedi.

Balyoz ve Ergenekon davalarında yasayla yeniden yargılamanın önünün açılması veya tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesi planları henüz hayata geçirilmezken, yerel mahkemelerden bu davalara ilişkin çıkan olumsuz kararlar, umutları Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Yüksek mahkemede şu dosyalar karar için bekliyor:

İlker Başbuğ: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un Ergenekon davası kapsamında yaptığı son tahliye talepleri savcının olumlu talebine karşın mahkemelerce reddedildi. Bunun üzerine Başbuğ, avukatı İlkay Sezer aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Gerekçeli karar 6 aydır yazılmadı

Davada gerekçeli kararın 6 aydır yazılmadığını, tutukluluğun devamına ilişkin kararların hukuka aykırı olduğunu vurgulayan avukat Sezer, Başbuğ’un anayasada düzenlenen “kişi hak ve özgürlüğünün” ihlal edildiğini kaydetti. Sezer, mahkemeden bu hakkın ihlalinin tespitini istedi.

Başvuruyu kabul eden ve öncelikle görüşülecekler listesine alan mahkeme, Adalet Bakanlığı’ndan görüş istedi. Görüşün gelmesinin ardından mahkeme bir karar verecek. Ancak bakanlık mahkemeye henüz bu konuda bir görüş bildirmedi.

Engin Alan: Anayasa Mahkemesi, Mustafa Balbay’ın başvurusu üzerine seçilme hakkının ihlal edildiğine, tutukluluğunun makul süreyi aştığına karar verdi. Bu kararla Balbay tahliye oldu. Balbay’ın ardından bireysel başvuruda bulunan 5 BDP’li vekille ilgili de Anayasa Mahkemesi aynı ihlal kararını verdi ve bu isimler özgürlüğüne kavuştu.

Ancak MHP İstanbul Milletvekili Ergin Alan için aynı karar aylardır çıkmadı. Engin Alan, Anayasa Mahkemesi’ne üç ayrı başvuruda bulundu. İlk başvuru 7 Kasım’da oldu ve yargılamanın adil olmadığı belirtildi. Balbay’ın tahliye olmasının ardından yeni dilekçe hazırlayan Alan, milletvekili olması nedeniyle 10 Aralık’ta tahliyesini istedi.

Yalçın Akdoğan’ın kumpas iddiasına da dilekçesinde yer veren Alan, 3. başvurusunu ise TÜBİTAK raporu üzerine 29 Ocak’ta gerçekleştirdi. Anayasa Mahkemesi, aradan geçen zamana karşın halen bu üç başvuruyu karara bağlamadı.

Alan’ın avukatı Yakup Akyüz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, üç dilekçelerine halen bir yanıt verilmediğini belirterek “Mahkeme, kulağının üzerine yatmış bekliyor. Bu işkence, zulüm son bulsun artık. Bu zulüm kabul edilebilir mi? Biz elimizden geldiğince mahkemelerin işini kolaylaştırıyoruz. Ama yargı aynı hassasiyeti göstermiyor. Bağımsız yargı görevini yapmıyor. Bu insanlara yapılan zulmün bir an önce son bulması gerekiyor. KCK’liler bırakılıyor, ama Alan olunca durum değişiyor. Bu haktan Alan’ın yararlanması için dağa çıkması mı lazım?” dedi.

Bu davanın siyasi olduğunu dile getiren Akyüz, Başbakan veya Adalet Bakanı’nın bir görüş belirtmeden bu hâkimlerden tahliye çıkmayacağını kaydetti.

Fatih Hilmioğlu: Ergenekon davası kapsamında 13 Nisan 2009’da tutuklanan ve karaciğer kanseri ile mücadele eden Fatih Hilmioğlu, sağlık koşulları ve tutukluluğunun makul süreyi aştığı gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi’nin talebi üzerine Hilmioğlu, yeni rapor aldırılması amacıyla geçen hafta İstanbul’da hastaneye sevk edildi. Eğer hastane “cezaevinde kalamaz” raporu verirse Hilmioğlu’nun tahliyesi gündeme gelecek.

Kumpas ve 5 No’lu harddisk: Balyoz davası hükümlüsü Çetin Doğan ve Hakan Büyük’ün avukatı Hüseyin Ersöz, önceki gün İstanbul’daki mahkemenin yeniden yargılama talebini reddetmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’nin kapısını çaldı.

Kumpas iddiası ve Gölcük Donanma Komutanlığı’nda bulunan 5 No’lu harddiske ilişkin verilen sahtelik raporunu delil olarak gösteren Ersöz, “Tüm taleplerimize karşın bilirkişi incelemesi yaptırılmaması ve sanık müdafiileri tarafından dosyaya sunulan bilimsel mütalaalarda yer alan tespitler dikkate alınmaksızın hüküm kurularak adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinin en önemli delilidir. Diğer dijital dokümanlar üzerinde yapılacak olan bilirkişi incelemeleri ile sahtecilik olguları ortaya çıkarılabilecekken, yargılama sürecinde görevli hâkimler tarafsızlıklarını ortadan kaldıracak şekilde bu incelemeleri yaptırmayarak savunma hakkını ihlal etmişlerdir” dedi.

AYM, dijital delillere ilişkin bilirkişi incelemesi yaptırılmamasını adil yargılamanın ihlali olarak sayarsa Balyoz davasında yeniden yargılama yapılacak.