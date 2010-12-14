-BALYOZ VE DİNK DAVASININ BAŞKANLARINA GEÇİCİ GÖREV İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - ''Balyoz Planı'' davasına bakacak olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt ile ''Hrant Dink cinayeti davası''nın görüldüğü 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Canak, geçici yetkiyle Gebze ve Sakarya'da görevlendirildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bazı hakimlerin geçici yetkiyle görev yerlerinde değişikliğe gitti. Bu kapsamda, ''Balyoz Planı'' davasına bakacak olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt Gebze'de, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Canak da Sakarya'da geçici yetkiyle görevlendirildi.