-BALYOZ VE DİNK DAVALARINA YENİ BAŞKAN ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - ''Balyoz Planı'' davasına bakacak olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt'un yerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ömer Diken, ''Hrant Dink cinayeti davası''nın görüldüğü 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Canak'ın yerine de aynı mahkeme üyesi Rüstem Eryılmaz görevlendirildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), kimi yer yargıçlarının müstemir (sürekli-devamlı) yetkilerinin belirlenmesine ilişkin kararı yayımlandı. Buna göre, ''Balyoz Planı'' davasına bakacak olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt Gebze'de, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Canak da Sakarya'da geçici yetkiyle görevlendirildi. Başkurt'un yerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ömer Diken, Canak'ın yerine de aynı mahkeme üyesi Rüstem Eryılmaz görevlendirildi.