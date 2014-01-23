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Balyoz tutuklusu Tümgeneral Durusoy: Gül beni affetsin yoksa öleceğim!

Cezaevinde bulunan Tümgeneral Recep Rıfkı Durusoy, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den tahliye istedi

23 Ocak 2014 16:04

Balyoz davasında 16 yıl hapis cezası alan ve 3 yıldır cezaevinde bulunan Tümgeneral Recep Rıfkı Durusoy, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den tahliye istedi. Dava boyunca özel hayatıyla da gündeme gelen, cezaevindeyken evlendiği eşinden bebek sahibi olan emekli Tümgeneral Recep Rıfkı Durusoy, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir dilekçe gönderdi.

Damla Güler'in Vatan'da yer alan haberine göre, cezaevinde kaldığı dönemde kanser olan ve bir böbreği alınan Durusoy’un avukatının Gül’e iletilmek üzere İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, 63 yaşındaki Durusoy’un daha önce 4 damardan baypas olduğu ve şu anda kalbinde sadece ana damarın çok düşük bir kapasiteyle çalıştığı belirtildi. Durusoy’un günde 20’ye yakın hap kullandığı anlatılan dilekçede, “Cezaevinde diyete uyamadığı için diğer böbreğini de kayıp etmek durumunda” denildi.

 

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