Balyoz tutuklusu Tümamiral Ilgar: KCK'lılar da, bizler de hukuksuz yere yargılanıyoruz

Hülya Karabağlı/ Ankara

Kafes ve Balyoz davası sanıklarından, İskenderun üs komutanı emekli tümamiral Mehmet Fatih Ilgar, kendisini ziyaret eden CHP heyetine, “KCK’lılar da boşa yatıyor, biz ne kadar hukuksuz yargılanıyorsak, KCK’lılar da o kadar hukuksuz yargılanıyorlar. Hepimizi cem ediyorlar” dedi. "Hukukla içeri girmediklerini hukukla da çıkmayacaklarını, bu sürecin siyasi olduğuna" dikkat çeken Ilgar, “Hrant Dink cinayetini bile bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorlar” dedi.

CHP’nin Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu Üyeleri, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Nurettin Demir, Melda Onur, önceki gün Silivri Cezaevi'nde tutuklu Balyoz Davası hüküm özlü tutuklularla görüştü. Görüşmeler sonrasında hazırlanan Silivri raporunda, çok sayıda komutanın davalara ilişkin görüşleri ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın son acıkmalarına ilişkin değerlendirmeleri de yer alıyor ve "Tutukluların Muhsin Yazıcıoğlu, Turgut Özal gibi bir çok olayı mercek altına alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den aynı hassasiyeti davaları için de bekledikleri" vurgulanıyor.

‘Sohbet hakkı kullandırılmıyor’

Raporda, “Diğer cezaevlerinde kısmen uygulanan 'hükümlülerin ve tutuklulukların yasal sohbet hakları' kesinlikle uygulanmamaktadır, engellenmektedir. Bu hakkın kimi zaman ‘güvenlik gerekçesiyle’ kısıtlandığı belirtilmektedir. Görüşülen tutukluların hiçbir ortak sosyal etkinliğe katılmalarına izin verilmemektedir. Cezaevinin genel koşuları ile ilgili şikayet etmeyen emekli asker tutuklular, cezaevi personelinin davranışlarından ve yaklaşımlarından memnunlar” dendi.

Tutuklu generaller başbakana temkinli

"Başbakan'ın son dönemde tutuklu yargılanan generaller ile ilgili açıklamalarının ihtiyatla karşılandığına" dikkat çekilen raporda, “Başbakan'dan samimiyet bekliyorlar. Mahkemelerdeki hukuksuzluk sorunu da olduğuna işaret ederek, özellikle gerekçeli kararı yazan heyetin böyle bir karara imza attığı için idari denetime tabi tutulmasını istiyorlar. Askerler bu hukuksuzluğu; 'Altmış saniyelik savunmaya 18 yıl mahkûmiyet' şeklinde ifade etmektedirler" ifadesi kullanıldı.

Donanma komutanının istifası onurlu bir davranış

"Donanma Komutanı'nın istifasını subayların 'onurlu bir davranış' olarak nitelendirdiğinin" belirtildiği raporda yer alan "Silivri 4 ve 5 Nolu Cezaevlerinde Bulunan Askerlerle Yapılan Görüşmelerin Notları" bölümü şöyle:

‘Devletin mayın tarlasından kurtuldum, yalan tarlasından çıkamadım’

Mustafa Korkut Özaslan: Emekli Tuğgeneral. 8. Kolordu Komutanı iken gözaltına alındı. Elazığ, Okçular depreminde üstün başarıları nedeniyle Başbakanın sarılıp teşekkür ettiği komutan olan tanınıyor. Özaslan “60 sn. savunma yaptım, 18 yıl ceza aldım, Terörle mücadele ederken terörist olduk.” diyor. Devletin Mayın tarlasına girdim, sağ kurtuldum. Bu yalan tarlasından sağ çıkamadım. 1996-1998 yıllarında Şırnak ve Irak’ta yürümediğim yer kalmadı. Askerlerim şehit oldu. Ama bugün buradayım.” diyor.

‘Burada yaşananlar Kafka’nın romanına sığmaz’

Kadir Sağdıç: Emekli olmasaydı kuvvet komutanı olacaktı: Davadaki komplolar mahkeme heyetine kadar ulaştı. Biz, sabır gösterdik “gerekçeli karar nedir diye?” Ama mahkeme yeni sahte deliller üretti. Örneğin ben Yunanistan Kıbrıs Daire Başkanı’ydım. Mahkeme inatla ‘hayır deniz kuvvetlerinde görevli’ diyor. Burada yaşanan haksızlıklar ne Kafka’nın romanına sığar ne de başka bir şeye. Bu haksızlıklar ciltlerce roman olur.

‘Başkanlık sistemine geçiş hedefi için buradayız’

Mehmet Otuzbiroğlu: Kuzey Deniz Saha Komutanı, Koramiral: Ben bunu bir süreç (dış kaynaklı planlanan) olarak değerlendiriyorum. TSK bu sürecin hedefi oldu.Yaşanan bu süreç TSK’dan tasfiye edilme sürecidir. Burada bulunmamız siyasidir. Bu noktada PKK için uygulanmak istenen bir af ile dışarı bırakılmamız bizim için zuldür ve kabul edilemez. Bu süreçte asıl hedeflere varmanın alt yapısı oluşturulmaktır. Yeni Anayasanın şekillendirilmesi, Ortadoğu’nun yeniden yapılandırılması ve Başkanlık sistemine geçiştir.

’10 yılın 100 albayı içeride’

Mehmet Fatih Ilgar: Emekli tümamiral, İskenderun Üs Komutanı. Hem Kafes hem de Balyoz sanığı: Şu anda 10 yılın ilk 10 albayı yani toplam 100 albay içeride. Deniz Kuvvetleri’nin 10 yılını tasfiye ettiler. Doğu Akdeniz’e gemi sokamayanlar, şimdi sondaj yaptırıyorlar. Bizde ise Piri Reis’i Mersin Körfezinin dışına bile gönderemediler. Bizim zamanımızda Doğu Akdeniz’e girmeye cesaret edemeyen ülkeler şimdi Doğu Akdeniz’de istediklerini yapıyor. KCK’lılar da boşa yatıyor, biz ne kadar hukuksuz yargılanıyorsak, KCK’lılar da o kadar hukuksuz yargılanıyorlar Hepimizi cem ediyorlar. Hrant Dink Cinayetini bile bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorlar.