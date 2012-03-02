Balyoz tanıkları bugün dinlenecek

T24- Eski Genelkurmay başkanları Büyükanıt ve Başbuğ, bugün yapılacak olan ‘Balyoz Planı’ duruşmasında tanık olarak dinlenecek.

Balyoz Davası'nda eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt bu sabah "tanık" sıfatıyla ifade verecek. Büyükanıt ve Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu'nun öğleden önce, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ise öğleden sonra dinlenmesi bekleniyor.

''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Şubat tarihindeki duruşmada aldığı ara karar gereği gönderilen tebligatlar, tanıklara ulaştı. Tebligata göre Büyükanıt ve Kalyoncu sabah saatlerinde dinlenecek. İnternet andıcı davasının tutuklu sanığı İlker Başbuğ ise öğleden sonra dinlenecek.

Tanık olarak dinlenme gerekçeleri ise Kalyoncu ve Büyükanıt'ın 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı'nca yapılan plan seminerine ilişkin düzenlenen Genelkurmay Başkanlığı sonuç raporunda imzaları bulunması.

Başbuğ'un ise ocak 2003 tarihli mesaj formunda imzası olması nedeniyle mahkemece dinlenmelerine karar verilmişti.



