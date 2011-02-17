Balyoz savcıları kopyala-yapıştır yapmış!

T24 - Balyoz iddianamesinin 7 sayfasının Hukuk Fakültesi öğrencisi K. Çolak’ın dönem ödevinden aynen kopyalandığı ortaya çıktı.



Özel yetkili savcılar, öğrencinin metnindeki imla hatalarını dahi düzeltmediği anlaşıldı.Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:





Türkiye’de taşların yerinden oynamasına neden olan 196 askerin yargılandığı Balyoz davasının iddianamesiyle ilgili çok ilginç bir detay ortaya çıktı. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ergül, Süleyman Pehlivan, Ali Haydar ve Mehmet Murat Yönder’in hazırladığı ‘Balyoz iddianamesinin 7 sayfasının 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi K. Çolak’ın ödevinden kopyalandığı anlaşıldı.





Yazım hataları bile aynı



1002 sayfalık iddinamede ‘Soruşturmaya Konu Eylemlerin Hukuki Nitelendirmesi’ ana başlığı altında 94. sayfadan başlayarak 101’inci sayfaya kadar olan bölüm tamamen Çolak’ın yazdığı ödevden ‘kopyala-yaşıptır’ yöntemiyle alınmış. Öyle ki bazı yazım hataları bile aynı. Örneğin ‘ele alınabilir’ kelimesi her iki metinde de ‘ele alına bilir’ şeklinde yanlış yazılmış.





Hukuk öğrencisi



İsminin açık yazılmasını istemeyen K. Çolak, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi. 2007 yılında “Genel Ceza Hukuku” dersi için ‘Teşebbüs’ konulu bir ödev yazdığını ve bu ödevden tam puan aldığını söylüyor. Aynı yıl ödevi hukukçuların sürekli kullandığı ‘hukuknet’ internet sitesinde yayınladığını belirtiyor. Savcıların ödevini kullandığını VATAN’dan öğrenen Çolak önce çok şaşırıyor. Sonra şunları anlatıyor: “Ödevimi 2 ayda hazırladım. ‘Teşebbüs’ konusunda eski kanun ile yeni kanunu kıyasladım. İki kanunun avantaj ve dezavantajlarını yazdım. Doktirinden bahsettim. Savcının böyle bir şey yazması çok ilginç. Çünkü ceza konunu yoruma açık değildir. Savcılar ödevimdeki teori bölümünü aynen kullanmış.”





‘Hakkım doğarsa dava açarım’



Hukuk Fakültesi öğrencisi K. Çolak’a, ‘Savcılar ödevini aynen kullanmış. Burada sana hukuki bir hak doğar mı?’ diye sorduk. cevabı şöyle oldu: “İntihal suçuna mı giriyor bilmiyorum ama belki telif hakkı doğar.” “Peki dava açmayı düşünür müsünüz?” diye sorduğumuzda ise cevabı şöyle oldu: “Hep savcıları göreve davet ediyoruz. Bu sefer bir süpriz yapıp ben dava açarım.”



